Trump al Digital Asset Summit: "Gli USA guideranno la rivoluzione crypto", ma il mercato torna a scendere

L’intervento di Donald Trump al Digital Asset Summit ha riacceso il dibattito sulle criptovalute negli Stati Uniti. Il presidente USA ha ribadito il suo sostegno al settore, affermando che le cripto rivoluzioneranno il sistema finanziario e il dominio del dollaro americano.

Tuttavia, il mercato non ha reagito con grande entusiasmo: Bitcoin e le principali altcoin hanno registrato un calo subito dopo il discorso. E mentre gli investitori sono alla ricerca di segnali di ripresa, BTC Bull (BTCBULL) continua la sua scalata, superando i 4 milioni di dollari in prevendita. Cosa significa tutto questo per il futuro delle criptovalute? Scopriamolo insieme.

VISITA IL SITO UFFICIALE DI BTC BULL

Il Digital Asset Summit e le dichiarazioni di Donald Trump

Durante il Digital Asset Summit tenutosi a Manhattan, Donald Trump ha ribadito il suo sostegno alle criptovalute, definendole un motore di crescita economica per gli Stati Uniti. In un discorso pre-registrato, il presidente ha affermato che il settore crypto contribuirà a rafforzare il dollaro e a innovare il sistema finanziario.

Trump ha anche sottolineato il crescente supporto che sta ricevendo dall’industria delle criptovalute, un settore che vede nella sua amministrazione una possibilità di maggiore tutela e sviluppo. Ha elogiato gli imprenditori del settore per il loro contributo all’economia, promettendo un ambiente più favorevole agli investimenti e all’innovazione.

Uno dei punti chiave del discorso è stato l’impegno a porre fine alla guerra regolatoria sulle criptovalute. Trump ha criticato le politiche restrittive delle amministrazioni precedenti, citando la chiusura di "Operation Choke Point", un programma che secondo lui aveva ostacolato il settore crypto. Tuttavia, il discorso non ha introdotto nuove misure concrete, limitandosi a ribadire provvedimenti già in atto.

Aspettative vs realtà: cosa si aspettava il mercato?

L’industria crypto si aspettava annunci più concreti, in particolare su temi cruciali come riduzioni fiscali, regolamentazioni più chiare e la protezione degli asset digitali. Alcuni investitori speravano in un nuovo ordine esecutivo che introducesse misure specifiche, ma queste aspettative sono state disattese.

L’assenza di novità ha avuto un impatto immediato sui mercati. Dopo il discorso, Bitcoin e le principali altcoin hanno registrato un calo, segno che gli investitori speravano in catalizzatori più forti per sostenere il trend rialzista.

Gli USA possono davvero dominare il settore crypto?

Trump ha affermato che gli Stati Uniti guideranno il settore crypto e fintech, ma questa visione presenta sfide significative. La regolamentazione rimane un punto critico, con molte aziende del settore ancora incerte sulle normative future.

Inoltre, la concorrenza globale si sta intensificando: Paesi come El Salvador, Emirati Arabi e Singapore stanno creando ambienti normativi più favorevoli per le criptovalute. Se gli USA vogliono dominare il settore, dovranno non solo adottare politiche più chiare, ma anche incentivare innovazione e investimenti nel lungo periodo.

E mentre il mercato crypto fatica a trovare una direzione chiara dopo il discorso di Trump, un nuovo progetto sta attirando sempre più attenzione grazie al suo innovativo sistema di ricompense in Bitcoin.

BTC Bull continua la sua crescita nonostante il calo del mercato

fonte: immagine generata tramite AI

Mentre il mercato crypto fatica a riprendersi dopo il discorso di Trump, BTC Bull (BTCBULL) continua la sua corsa, avvicinandosi alla soglia dei $4 milioni in prevendita. A differenza di molte altre meme coin, BTCBULL offre un valore reale, grazie al suo sistema innovativo che premia i possessori del token con airdrop di Bitcoin a ogni nuovo traguardo raggiunto dal prezzo di BTC.

Airdrop di BTC: come funziona e chi può ricevere BTC reali?

BTC Bull introduce un meccanismo di ricompense automatiche in Bitcoin basato sui livelli di prezzo di BTC. Il primo airdrop verrà attivato quando Bitcoin raggiungerà $150.000, con ulteriori distribuzioni a ogni $50.000, fino a un massimo di $1 milione.

Questo sistema incentiva a mantenere i token BTCBULL a lungo termine, piuttosto che speculare sui rapidi movimenti di prezzo. Inoltre, con ogni nuovo traguardo di prezzo, una parte della supply del token verrà ridotta, aumentando la scarsità e, potenzialmente, il suo prezzo.

Come investire in BTC Bull

È possibile acquistare i token BTCBULL in fase di prevendita utilizzando ETH, USDT o carta di credito. Per ricevere automaticamente gli airdrop, il team del progetto consiglia di conservare i token su Best Wallet, il wallet che garantisce l’accesso immediato alle ricompense in BTC.

Con la prevendita in rapida ascesa e Bitcoin che potrebbe presto toccare nuovi record, questo potrebbe essere il momento ideale per entrare nel progetto BTC Bull e massimizzare i propri guadagni. Per non perdervi nemmeno un aggiornamento, potete seguire le sue pagine social: X e Telegram.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN BTCBULL