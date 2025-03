Amici del Pellice, mago e dj in arrivo a Bricherasio per festeggiare il Carnevale

A Bricherasio è in arrivo il pluripremiato carro degli Amici del Pellice per festeggiare il Carnevale con bambini e giovani. Domani, sabato 22 marzo, al salone polivalente di piazza don Morero 2, torna la festa organizzata, come lo scorso anno, dal gruppo giovani della Croce verde bricherasiese: “Questa volta però abbiamo voluto pensare anche ai più grandi e, oltre all’animazione per i bambini il pomeriggio, la sera ci sarà un’apericena e la musica dei dj fino alle 23” spiega Martina Rossa per l’associazione.

I bimbi in maschera sono attesi in salone a partire dalle 14,30. Per loro ci saranno giochi, musica, la merenda e potranno vedere da vicino il grande carro degli Amici del Pellice il cui arrivo è previsto alle 15,30. “Ci sarà anche Mago Daniele con il suo spettacolo di magia e di bolle di sapone” aggiunge Rossa.

Alle 18 partirà invece l’apericena a cui seguirà la festa in maschera in compagnia degli Amici del Pellice e con i dj Lorenzo Ginex e Giulia Frencia. Per partecipare all’apericena (costo 10 euro) bisogna prenotare scrivendo a gruppogiovanicv@gmail.com oppure chiamando il 348 4206566. “Gli incassi e le offerte raccolte quella sera serviranno a finanziare le attività della Croce verde di Bricherasio” sottolinea Rossa.