I concerti di Anastacia, Brunori Sas, Geolier: cosa fare a Torino fino a domenica 23 marzo

EVENTI

JAZZ IS DEAD!

Dal 21 marzo al 2 giugno

Jazz is Dead! nel 2025 è tridimensionale, Piemonte Torino Milano, sono i tre assi sui quali il festival si conforma. Rispondendo alle esigenze di ampliamento del pubblico e del raggio d’azione affinché esso diventi davvero diversamente accessibile e godibile. La direzione artistica, sempre in mano ad Alessandro Gambo, e il team di strategia che compone Arci Torino, Magazzino sul Po e TUM Torino, le tre associazioni che formano Jazz is Dead, hanno immaginato un evento lungo dodici tappe. Dodici pianeti sui quali il corvo JID25 si poserà attraversando una galassia di artisti e artiste, un grande sistema di stelle, perché di questo si tratta. Man mano che la programmazione di questa edizione verrà svelata sarà sempre più in luce il fatto che non vi saranno star nel senso hollywoodiano del termine ma tante stelle nel senso astronomico, ognuna delle quali sarà fondamentale per la definizione dell’intero sistema. Jazz is Dead! apre con la prima delle anteprime, il 21 marzo al Cinema Teatro Magda Olivero, a Saluzzo in provincia di Cuneo, luogo dove si trova in comunione di intenti e contenuti con Green Days, il festival organizzato da ratatoj Aps, che dal 2023 esplora il trilemma della sostenibilità - ambientale, sociale ed economica - attraverso i linguaggi artistici. I quattro giorni del festival, 30-31 maggio, 1-2 giugno si svolgeranno anche quest’anno al Bunker di Torino, centro culturale indipendente nato dalla rigenerazione di un’ex area industriale nella zona di Barriera di Milano, è un spazio in continua evoluzione, un crocevia di musica, arte, sport e sperimentazione urbana. Bunker è diventato un punto di riferimento per la scena underground e un modello di innovazione culturale e sociale e Jazz is Dead! è felice di farne parte.

INFO: jazzisdeadfestival.it

UNA NOTTE AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI

Sabato 22 marzo ore 19

Club Silencio entra nel Museo Regionale di Scienze Naturali, per una serata speciale all’insegna delle meraviglie della natura. Durante l’evento ci si potrà immergere nell’affascinante mondo della paleontologia, botanica, zoologia, mineralogia ed entomologia attraversando le varie aree aperte alla visita. Un mondo tutto da esplorare grazie anche all’aiuto dei ciceroni, presenti lungo il percorso, pronti a svelare tutti i segreti del Museo. Dalle 19 a mezzanotte sarà possibile visitare tutti gli spazi museali, tra cui il Museo Storico di Zoologia, dove ritrovare numerosi e peculiari esemplari appartenenti al mondo animale, l’Arca delle Esplorazioni, che ospita l’imponente scheletro di una balenottera spiaggiata a Bordighera a metà Ottocento, e la Sala delle Meraviglie, con una speciale raccolta dei reperti conservati nei depositi del Museo. Imperdibile l’occasione di tornare indietro di 3 milioni di anni con Wallace, l’esemplare di intelligenza artificiale a misura d’uomo pronto a rispondere a tutte le curiosità. Non mancherà il drink bar di Club Silencio, accompagnato da atmosfere suggestive e dalla selezione musicale di Andrea Sardo, dj noto per la sua abilità nel fondere house, tech house e afro. Infine, i visual di Tommaso Cherubini daranno una nuova vita alla biodiversità custodita nel museo, creando un’esperienza immersiva che unisce natura e tecnologia.

INFO: https://to.clubsilencio.it/scienze-naturali/?src=cs

CONCERTI

ANASTACIA

Mercoledì 19 marzo ore 21



La celebre popstar Anastacia tornerà in Italia nel 2025 per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album Not that Kind contenente il singolo, diventato inno intramontabile, I’m Outta Love. La prima delle quattro date italiane sarà alle OGR Torino, il 19 marzo 2025, seguiranno Roma, Milano e Padova. Il tour europeo Not That Kind 2025 farà inoltre tappa in Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito. Il concerto si svolgerà nella suggestiva Sala Fucine delle OGR Torino, ex Officine per la riparazione dei treni, oggi conosciute come iconico hub per la cultura, la musica e l’innovazione.

INFO: https://ogrtorino.it/events/anastacia-ogr-torino



BRUNORI SAS

Sabato 22 marzo ore 21



Tra i protagonisti assoluti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci”, Brunori Sas è pronto a portare ora tutto il suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palasport italiani. La tappa torinese sarà sabato 22 marzo all'Inalpi Arena. Spaziando tra momenti intimi e toccanti -tra gli altri, un intenso ricordo di famiglia sulle note di Per non perdere noi- e sezioni dal tiro più trascinante e rock’n’roll, lo show mette al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, senza effetti speciali o trovate sceniche fini a se stesse.

INFO: Palaolimpico Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, www.inalpiarena.it

ROBERTO VECCHIONI

Domenica 23 marzo ore 20.30



Uno dei più grandi cantautori e poeti italiani accompagna il pubblico in un un viaggio profondo che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, "Tra il silenzio e il tuono", tra le note e le parole che hanno segnato la sua straordinaria carriera artistica. Una serata indimenticabile di parole, poesia e musica.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

GEOLIER

Domenica 23 marzo ore 21



Al via il “Geolier live 2025”, un tour che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live. Geolier ha, infatti, rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quadruplo platino da FIMI/GfK Italia, che ad una settimana dal debutto ha raggiunto la #1 della Classifica Fimi Top Album, restando stabile in Top 10 dal giorno della release. Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”. Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.

INFO: Palaolimpico Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, www.inalpiarena.it



MUSICAL

VAN GOGH CAFE' OPERA MUSICAL

Sabato 22 marzo ore 19.30, Domenica 23 ore 15.30



Sul Nel cuore di Parigi, un antico Café Chantant si prepara al debutto di uno spettacolo. L’arrivo di M. Louis Philippe, un colto antiquario con un libro di lettere tra Vincent Van Gogh e suo fratello Theo, rompe il torpore. Inizia così un viaggio nel passato del grande pittore, la cui storia si intreccia con le vite degli avventori del caffè. E mentre le lettere di Van Gogh prendono vita, i personaggi riscoprono le proprie fragilità e aspirazioni. Lo spettacolo è un'esperienza sensoriale che fonde musica, danza, canto e spettacolari animazioni 3D. Scritto e diretto da Andrea Ortis. La colonna sonora si ispira ai grandi classici della musica francese.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it e www.ticketone.it

SHAKESPEARE IN MUSICAL

Domenica 23 marzo ore 19



Lo spettacolo esplora il prolifico rapporto tra il teatro di Shakespeare e Broadway. Nonostante il Bardo spesso inserisca canzoni e occasioni coreografiche nei suoi titoli, la trasposizione in musical non è mai facile per le trame complesse e i troppi personaggi da gestire. Quando funziona, però, funziona alla grande, come dimostrano due capolavori assoluti: Kiss Me Kate (1948) di Cole Porter da La Bisbetica Domata e West Side Story (1957) di Bernstein/Sondheim da Romeo e Giulietta. Ma anche tanti altri.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it



ONE WO(MEN) SHOW

GIANLUIGI NUZZI

Martedì 18 marzo ore 20.30



Il noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo, autore di bestseller come "Vaticano S.p.A." e "Via Crucis", porta in scena uno spettacolo avvincente e ricco di spunti di riflessione. "La Fabbrica degli Innocenti" è un viaggio attraverso grandi casi di cronaca italiana, tra cui l’omicidio di Chiara Poggi, Yara Gambirasio e la strage di Erba, analizzati alla luce delle dinamiche mediatiche e della manipolazione dell’informazione. Con l’ausilio di immagini, video e documenti esclusivi, Nuzzi svela i meccanismi che influenzano l’opinione pubblica, costruendo narrazioni che spesso distorcono la verità.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

MARCO TRAVAGLIO

Giovedì 20 marzo ore 21



Terza stagione per "I migliori danni della nostra vita", lo spettacolo-show del direttore del Fatto Quotidiano. Un monologo satirico in cui Travaglio ripercorre, con la sua consueta ironia e sagacia, i momenti più controversi della storia recente del nostro Paese in una riflessione amara ma spesso comica sugli errori, i fallimenti e le politiche sbagliate che hanno segnato la vita pubblica italiana negli ultimi decenni.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

EDOARDO FERRARIO

Venerdì 21 marzo ore 20.30



Dopo il clamoroso successo della scorsa primavera, Ferrario torna sul palco con "Performante", il suo spettacolo di stand-up comedy dove umorismo e arguzia si mescolano per affrontare le assurdità e le ossessioni del nostro tempo. Tra risate e riflessioni, Ferrario ci porta in un viaggio ironico tra crisi climatica, iper-esposizione mediatica, nostalgia per "l’altro ieri", la vita degli ex compagni di scuola diventati venditori di NFT, la scelta tra fare il neurologo o lo streamer.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

SERENA ROSSI

Sabato 22 marzo ore 20.30



Questo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – attrice, cantante e conduttrice che dagli esordi in "Un posto al sole" è diventata una delle più amate in Italia - è una dedica alla sua Napoli in cui i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda a una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

MAX ANGIONI

Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 marzo ore 21



Si intitola "Anche meno" il nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico. Eppure Max si considera davvero un miracolato e stenta a credere a questo inatteso successo. Ed è proprio questo che ritroviamo in questo testo: un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it





TEATRO

CASANOVA

Dal 18 al 23 marzo. Orari: Mar-Ven ore 21, Mer-Sab ore 19, Gio ore 20, Dom ore 17



Il regista Fabio Condemi porta in scena il lavoro su Giacomo Casanova di cui Fabio Cherstich firma scenografia e drammaturgia dell’immagine, su un testo originale di Fabrizio Sinisi. Ispirato alle memorie autobiografiche del celebre pensatore e filosofo veneziano, lo spettacolo si avvale dell’interpretazione di Sandro Lombardi.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

RACHEL CARSON - LA SIGNORA DEGLI OCEANI

Dal 18 al 23 marzo. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16

Rachel Carson, nata nel 1907 in una fattoria della Pennsylvania, non aveva mai visto il mare fino a vent’anni, quando decise di specializzarsi in biologia marina. Fu l’inizio di una conoscenza profonda e di una grande passione, passione per il mare e per una scrittura nitida e poetica. “Il mare attorno a noi”, scritto come una biografia del mare, divenne un bestseller in tutto il mondo, ma Rachel è nota soprattutto per il suo ultimo libro, “Primavera silenziosa” (1962): al centro non più la meraviglia, ma la preoccupazione per il degrado dell’ambiente, del paesaggio, delle specie vegetali e animali. Un grido di allarme sullo stato dell’ambiente che scosse le coscienze in America e poi in tutto il mondo. Questa storia viene raccontata nel monologo con Laura Curino scritto da Massimiano Bucchi e con la regia di Marco Rampoldi.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

COME GLI UCCELLI

Dal 18 al 23 marzo. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Spettacolo di Wajdi Mouawad, nella traduzione di Monica Capuani e l’adattamento di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi, che ne firma anche la regia. Quella raccontata è la storia d’amore tra Eitan, giovane di origine israeliana, e Wahida, ragazza di origine araba, in una realtà storica fatta di conflitti, dolore, odio, attentati. Un labirinto di storie, eredità dimenticate, lotte fratricide che dà vita a un’indagine emotiva sul tema dell’identità culturale e delle origini e a una riflessione toccante e profonda sull’amore e l’incontro. Marco Lorenzi: “Come gli uccelli ci ha dato l’occasione di costruire un cast unico che mescola attori italiani ad attori provenienti da altri paesi, con origini e biografie diverse e con un’eterogeneità linguistica e culturale che durante il processo di creazione dello spettacolo ha riprodotto quel percorso di incontro, quell’andare verso l’altro che è una ragione di vita e di poetica”.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

NON E' VERO MA CI CREDO

Venerdì 21 marzo ore 21, Sabato 22 ore 19.30, Domenica 23 ore 16



L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un vero e proprio inferno perché vede segni funesti ovunque: nella gente che incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. L’uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere. La storia originale è stata riambientata in una Napoli anni 80, un po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona. Di Peppino De Filippo. Con La Compagnia Luigi De Filippo.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

LESSICO DI UNA STRAGE

Venerdì 21 marzo ore 21



Esiste un "lessico" delle stragi? Parole che possano restituire la densità emotiva e di senso di quanto è accaduto? I crateri, aperti dal tritolo, sono voragini di dolore e di vergogna per non averli impediti, ed è arduo trovare parole che non risultino stonate e retoriche. Eppure è, anche, un formidabile patrimonio di parole, semplici, nette, "artigiane", il lascito dei martiri di quelle stragi. Un dono talmente grande che non vi è tavola di palcoscenico che possa contenerlo. Ma, insieme, nel tempo sospeso del teatro, possiamo provare a scoprire, della nostra anima, quell’aspetto, gentile, che sa collegare il futuro alla memoria, in un dialogo sommesso e grato con quei morti, i nostri morti. Sarà la figura di Cassandra, veggente, profeta inascoltata, a tessere quel dialogo, a evocare le “maschere” di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Rita Atria.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it





BAMBINI E FAMIGLIE

IL MAGO DI OZ

Venerdì 21 e Lunedì 24 marzo ore 10, Sabato 22 ore 21, Domenica 23 ore 16



Il nuovo musical con i Germana Erba’s Talents a cura di Stefano Fiorillo, Elia Tedesco, Gianni Mancini, Simone Gullì e Gian Mesturino. Musiche di Bruno Coli. E' ispirato al celebre romanzo di Lyman Frank Baum: una giovane maestra racconta alla sua classe un’avventura che ha per protagonista Dorothy, una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno, un ciclone solleva la casa di Dorothy, con la bambina e il cane, e la trasporta in volo…

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 -www.torinospettacoli.it

Il GIOCO dei DESTINI SCAMBIATI

Sabato 22 e Domenica 23 marzo ore 16.30



In un paese lontano, un re, dopo una vita di conquiste, si prepara al suo ultimo giorno di vita. Al suo fianco c'è il più fedele dei suoi schiavi: hanno quasi la stessa età e ora sono uno accanto all'altro. Ma quando si tratta di fare l'ultimo gesto, ovvero di mettere sotto la lingua del re la moneta che gli permetterà di pagarsi il viaggio nell'aldilà, lo schiavo aspetta, aspetta e aspetta, finché il re riapre gli occhi e, ritornato dal regno dei morti, gli racconta tutto quello che ha visto: come è l'aldilà, il ruolo della Necessità, l’incontro con Caronte e con Ade, ma soprattutto come funziona il gioco dei destini. Dagli 8 anni.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it

PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE

Sabato 22 marzo ore 17.30 e Domenica 23 ore 11



Lo spettacolo gioca di specchi e di fili invisibili col capolavoro di Saint-Exupéry. Anche qui c'è un personaggio, che potrebbe ricordare un aviatore ma forse non lo è, che porta a spasso per la scena il suo piccolo aeroplano di carta. Viaggia con esso attraverso le esperienze della vita. Da quelle leggere, di quando si è bambini, a quelle sempre più faticose, di quando si diventa grandi. Fino a che i suoi pensieri, e l'aeroplano che li trasporta, non si fanno così pesanti da far precipitare l'aereo in un luogo sperduto. Dai 3 anni. Compagnia Teatrale Stilema.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it

VIAGGIO NELLA GRAMMATICA FANTASTICA

Domenica 23 marzo ore 16



Lo spettacolo di Rossana Colli, con la regia di Antonio Villella e Luigi Orfeo, ha lo scopo di offrire una riflessione linguistica gioiosa, immaginativa e corale sulla lingua italiana. Una lingua plurale, in rima e in prosa, che bambine e bambini avranno modo di esercitare con mamma e papà in modi originali, ripassando le principali parti del discorso e le regole ortografiche di base. In questo viaggio fantastico saranno accompagnati da due articoli-fratelli, La e Lo, e due maestre che renderanno visibile come l’errore possa diventare opportunità, attraverso un apprendimento per scoperta.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it





MOSTRE

MACCHINE DEL TEMPO Fino al 2 giugno Le OGR si trasformano e fino al 2 giugno non aggiusteranno più treni, ma macchine del tempo. Non si tratta di un cambio d'uso (le locomotive non ci sono più da tempo alle OGR) ma della mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sullo spazio, che partirà domani 15 marzo al Binario 1. Oltre alla mostra, quindi, dodici eventi che accompagneranno Macchine del Tempo fino al 2 giugno, tra aperitivi scientifici, talk, concerti e osservazioni stellari. Intanto, al Binario 1, un viaggio interattivo accompagnerà i visitatori nello spazio, con un allestimento suggestivo che gioca con luce e colori. Una mostra pop, sia per appassionati che per bambini, con una strizzata d'occhio agli appassionati nerd grazie ai giochi e i pixel sparsi per tutta l'esposizione.INFO: https://ogrtorino.it/events/macchine-del-tempo

MIRÒ E MUNCH

Fino al 29 giugno

È un viaggio immersivo nell’arte di Mirò e di Munch quello che inaugura alla Promotrice di Belle Arti. Fino al 29 giugno gli eventi paralleli organizzati da Next Exhibition avvicineranno il pubblico di tutte le età ai due artisti. La mostra conduce nel mondo incantato dell’artista catalano: colore, segno e immaginazione si fondono per creare opere che superano i limiti della forma tradizionale, rendendo l’arte accessibile a tutti. Presenta oltre 150 opere grafiche che abbracciano l’intera carriera di Miró, dalle prime sperimentazioni fino ai lavori più maturi. Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni tematiche che mettono in luce i vari aspetti della sua poetica grafica: l’incontro con il simbolismo, la ricerca del segno primordiale, la collaborazione con grandi poeti dell’epoca come Paul Éluard e Jacques Prévert e l’esplorazione dell’immaginario onirico e infantile. La mostra racconta a trecentosessanta gradi il mondo di Munch concentrandosi sull’inconscio di ognuno di noi. Suddiviso in aree tematiche il percorso conduce il visitatore alla scoperta dell’autore dell’ipnotico, Urlo.

INFO: https://nextexhibition.net/en/

THERMOCENE

Fino al 23 marzo

Alle Antiche Ghiacciaie di Porta Palazzo apre il 5 marzo la mostra Thermocene, di Giorgio Ferrero, Rodolfo Mongitore (Mybosswas) & EX. Un viaggio che intreccia musica, architettura, cinema e arte declinando il messaggio attraverso supporti differenti, per proporre una nuova coscienza collettiva riguardo alla nostra relazione con la natura. Una riflessione artistico-culturale che parte da una premessa: L’impatto zero non esiste. Il percorso della mostra si configura come una narrazione articolata in due aree distinte: la prima dedicata a una composizione sonora che riflette le esperienze acustiche raccolte in alta quota dai compositori Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, mentre nella seconda sala una proiezione video a doppio canale ripercorrerà l’esperienza vissuta dai due sound artist in alta quota. L'acustica naturale delle ghiacciaie amplificherà la dimensione sonora dell'opera, in un dialogo tra arte e architettura del sito. Così facendo, le ghiacciaie diventeranno un luogo di riflessione sull'impatto umano sull'ambiente, attraverso un percorso che invita i visitatori a confrontarsi con la saturazione acustica causata dall'uomo, anche in luoghi remoti come le Alpi.

INFO: https://www.mercatocentrale.it/torino/info/

BIANCO AL FEMMINILE

Fino al 2 febbraio 2026

Dalla tunica in lino proveniente dal monastero benedettino femminile di Belmonte del 1300, passando al vestito da sera su modello Dior del 1952 della sartoria Pozzi di Torino, fino all’abito da sposa con paillettes realizzato a Milano nel 1970. Il nuovo allestimento visibile fino al 2 febbraio 3026 nella sala tessuti di Palazzo Madama è un viaggio attraverso dei secoli di capolavori realizzati da e per le donne. Filo conduttore della mostra che raccoglie cinquanta manufatti tessili appena restaurati è il bianco. Il momento più alto della moda del bianco è in Francia ed Europa sul finire del 1700. Quando il fascino della statuaria greca e romana ispira un abbigliamento che guarda all’antico. In mostra ricami, merletti, abiti, ma anche ventagli e miniature cui si uniscono incisioni, porcellane, legature provenienti dall’interno del museo.

INFO: https://www.palazzomadamatorino.it/it/

GAUGUIN. IL DIARIO DI NOA NOA

Fino al 29 giugno

La mostra Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure arriva al Mastio della Cittadella. L’esposizione, prodotta da Navigare srl da una iniziativa di Ministero della Difesa - Difesa Servizi S.p.A, e che gode del patrocinio della Regione Piemonte e di Città di Torino, è curata dal piemontese Vincenzo Sanfo. Collezioni private, italiane, francesi e belghe, oltre a quanto proveniente da musei italiani e francesi, per un totale di circa 160 opere, compongono l’omaggio dedicato all’artista transalpino che, con questa mostra, torna a Torino dopo molti anni di assenza. Spiccano tra le opere esposte le 23 preziose xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto dall’artista durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese, mentre disegni, litografie e due opere attribuite a Gauguin: l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien, completano l’esposizione. Quarantacinque opere, tra disegni, incisioni e dipinti, realizzate da 13 nomi illustri dell’arte francese dell‘800 tra le quali spiccano quelle di van Gogh, Millet e Bernard, arricchiscono la mostra.

INFO: https://www.navigaresrl.com/mostra/paul-gauguin-il-diario-di-noa-noa-e-altre-avventure/

CON AUDACE RESA

Fino al 18 maggio

Gli spazi di Flashback Habitat Ecosistema per le culture contemporanee, con la direzione artistica di Alessandro Bulgini si animano di una nuova mostra: Con audace resa: Cantieri Montelupo a Flashback Habitat. In esposizione una selezione di ceramiche, frutto del progetto Cantieri Montelupo, il programma di residenze artistiche realizzato dalla Fondazione Museo Montelupo di Montelupo Fiorentino con il sostegno del bando Toscanaincontemporanea e curato da Christian Caliandro. Fin dal 2021, il progetto si basa su alcune semplici regole: gli artisti invitati a collaborare con i ceramisti del territorio non devono avere alcuna esperienza pregressa con la ceramica, e non partono da un progetto predefinito; l’obiettivo infatti è sempre stato quello di avviare e processi realmente spontanei e imprevisti, attraverso il dialogo paritario, la collaborazione creativa e lo scambio tra artista visivo e artigiano, e il coinvolgimento della comunità dei residenti e dei partecipanti ai workshop che hanno avuto luogo mese dopo mese, anno dopo anno.

INFO: https://www.flashback.to.it/

HENRI CARTIER-BRESSON E RICCARDO MONCALVO

Fino al 2 giugno e al 6 aprile

Con Henri Cartier-Bresson e l’Italia e Riccardo Moncalvo. Fotografie 1932-1990, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino inaugura il programma espositivo del 2025. A cura di Clément Chéroux e Walter Guadagnini e accompagnata da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, Henri Cartier-Bresson e l’Italia è una mostra scandita cronologicamente dai viaggi di Cartier-Bresson attraverso la penisola da Nord a Sud, dall’effervescenza e profondità che il paesaggio soprattutto umano del nostro Paese è stato in grado di trasmettere al fotografo definito l’occhio del secolo, e dalla ricchezza delle testimonianze editoriali, capaci di raccontare tra giornali, riviste e libri, le tappe del rapporto tra il Maestro e l’Italia. Sempre dal 14 febbraio 2025, la Project Room di CAMERA ospita l’esposizione Riccardo Moncalvo. Fotografie 1932-1990. L’importante fotografo torinese (Torino, 1915 – 2008) inizia ad approcciarsi al mezzo fotografico ad appena 13 anni, seguendo le orme del padre, titolare dell’atelier di Fotografia Artistica e Industriale, e diventa molto presto socio della Società Fotografica Subalpina. Negli anni tra le due guerre, le fotografie di Moncalvo iniziano ad apparire su importanti riviste di settore e il fotografo diventa uno dei primi in Italia a produrre stampe professionali a colori. La mostra di CAMERA raccoglie 60 stampe vintage, provenienti dall’Archivio Riccardo Moncalvo e da collezioni private, in bianco e nero e a colori, che ripercorrono quasi 60 anni di storia. L’esposizione e il relativo catalogo sono a cura di Barbara Bergaglio con testi della curatrice, di Walter Guadagnini e di Andrea Tinterri.

INFO: www.camera.to

FORMA E COLORE. DA PICASSO A WARHOL

Fino al 2 giugno

All’Oratorio San Filippo - Galleria Sottana di Torino, la conferenza stampa di presentazione della mostra Forma e Colore, da Picasso a Warhol. La Ceramica dei Grandi Maestri. L’esposizione, organizzata da AICS Torino in coproduzione con Art Book Web, e che gode del patrocinio del Comune di Torino, raccoglie le opere di alcuni dei più importanti protagonisti della scena artistica internazionale che si sono cimentati nell’uso della ceramica, della terracotta e della porcellana, e aprirà al pubblico dal 15 febbraio al 2 giugno 2025. Nel nuovo spazio espositivo di via Maria Vittoria, a pochi metri dal Museo Egizio, in collaborazione con la Congregatio Oratorii Taurinensi, FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e Blu&Blu Network, ci saranno oltre 100 opere realizzate da circa 70 artisti. La curatela della mostra è affidata a Giovanni Iovane e Vincenzo Sanfo. La rassegna intende proporre le opere di pittori e scultori, che nell’ambito del loro percorso creativo si sono interessati all’uso della ceramica o della porcellana, il cui esempio più noto è senza dubbio quello di Pablo Picasso con le ceramiche di Vallauris. Ma, oltre all’artista spagnolo, si troveranno anche le opere di artisti quali Joan Mirò, Andy Warhol, Salvador Dalì, Marina Abramovic, Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan e molti altri, in un percorso che va dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Asia all'Africa.

INFO: https://aicstorino.it/

UNFINISHED. GIORGIO GRIFFA

Fino al 29 maggio

La Fondazione Giorgio Griffa, dopo l’inaugurazione degli spazi a ottobre 2024, continua la propria programmazione espositiva con Unfinished, mostra personale dell’artista Giorgio Griffa. La mostra esplora il concetto del non finito, uno dei temi cardine della pratica artistica di Giorgio Griffa. Curata dalla Fondazione, Unfinished propone una selezione di opere scelte direttamente con l’artista per offrire ai visitatori uno sguardo privilegiato su questo aspetto cruciale della sua pittura. Il non finito è presentato non solo come tecnica, ma come pensiero e filosofia, parte integrante della sua poetica. Il non finito è una scelta intenzionale dell’artista, che risponde e rispetta la natura dinamica del tempo e dello spazio. Con segni e campiture di colore che non riempiono mai completamente lo spazio della tela, le opere di Griffa rimangono come sospese, aperte a infinite possibilità, frammenti di un dialogo continuo con l'Universo.

INFO: https://www.fondazionegiorgiogriffa.org/

PRIMO LEVI. GIRO DI POSTA

Fino al 5 maggio

Dal 25 gennaio al 5 maggio, per la prima volta, un’intera mostra viene dedicata a Primo Levi scrittore di lettere. Giro di posta racconta la vasta rete di carteggi che Primo Levi intrattenne per più di vent’anni con i suoi interlocutori tedeschi: lettori e lettrici di Se questo è un uomo, amici, intellettuali e anche qualcuno che in Auschwitz stava «dall’altra parte». Le corrispondenze esposte attraversano quasi mezzo secolo di storia europea e riflettono sulla memoria dello sterminio, ma anche sull’Europa e la Germania divise in due. Vi si intrecciano le quattro lingue – italiano, francese, inglese e tedesco – usate da Levi. Le lettere sono accompagnate da immagini inedite, mappe, disegni e molto altro.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/

CLEOPATRA: LA REGINA, LA DONNA, IL MITO

Fino al 23 marzo

La regina d’Egitto più famosa di tutte, che ha ispirato artisti, cantanti, poeti, registi di ogni epoca: Cleopatra. Indimenticabile nei dipinti di Tiepolo e nell’interpretazione cinematografica di Elizabeth Taylor, la sua vita è ancora oggi per tanti aspetti avvolta nel mistero. Mito e figura storica sono raccontate ai Musei Reali con la mostra Cleopatra: la regina, la donna, il mito. Dopo l’esposizione che già parlava al mondo della cultura egizia, quella dedicata a Iside, un nuovo percorso composto da una sessantina di opere che mostrano un’altra pagina della sua storia.

INFO: https://museireali.beniculturali.it

125 VOLTE FIAT

Fino al 4 maggio

In occasione dell’anniversario dei 125 anni dalla fondazione della FIAT, il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile presenta la mostra 125 VOLTE FIAT che ripercorre la lunga e avvincente storia della fabbrica automobilistica torinese. Attingendo al grandissimo patrimonio visivo prodotto o ispirato da FIAT, la mostra ripercorre il legame che ha unito l’azienda automobilistica torinese allo sviluppo culturale, industriale ed economico dell’Italia e racconta il modello di modernità immaginato, progettato e promosso da un’azienda che con la sua intraprendenza ha influenzato una larga parte della storia nazionale. In esposizione al MAUTO, otto vetture rappresentative della storia del celebre marchio italiano corredate da una ricchissima selezione di opere d’arte, bozzetti d’artista e manifesti pubblicitari, documenti d’archivio e materiali grafici, fotografici e audiovisivi d’eccezione che contribuiscono a definire l’immaginario visivo dell’azienda. Un percorso espositivo che, attraverso la potenza evocativa degli oggetti e delle immagini, racconta oltre un secolo di storia e sperimentazioni – non solo in campo automobilistico – offrendo uno sguardo approfondito sul modello imprenditoriale unico di un’azienda che ha rappresentato la via italiana alla modernità.

INFO: https://www.museoauto.com/

LA BELLEZZA INCISA. DAL '500 AL CONTEMPORANEO

Fino al 4 maggio

L’Albertina espone per la prima volta al pubblico i tesori più preziosi del suo straordinario patrimonio di incisioni storiche, collezionate in più di tre secoli e normalmente custodite nel caveau dell'Accademia di Belle Arti. Nelle sale della Pinacoteca Albertina trovano casa Tiepolo, Piranesi e gli altri grandi maestri della Grafica d’Arte; le prime incisioni cinquecentesche della Cappella Sistina di Michelangelo e degli altri capolavori del Rinascimento e del Barocco. Segni nel tempo che accompagneranno il visitatore ad alcune declinazioni contemporanee del ruolo della grafica tra le discipline artistiche. La mostra aperta a cura di Antonio Musiari per l’excursus storico e di Franco Fanelli per la sezione contemporanea, è infatti l’occasione per scoprire la ricca collezione di incisioni antiche dell’Albertina in un gioco di confronti e rimandi con significativi esempi della produzione contemporanea della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Torino. Il presente e il futuro della Scuola animano questa sezione in cui sono esposti i libri d'artista della collana Hbitat, edita da Albertina Press e realizzati da un gruppo di studentesse e studenti del Biennio Specialistico coordinati da Sonia Gavazza, mentre nelle ultime sale le opere di Cornelia Badelita, docente e artista, dialogano con quelle di Marco Manzolini, suo attuale allievo.

INFO: www.pinacotecalbertina.it

ERA COME ANDARE SULLA LUNA e WALKING MOUNTAINS

Fino al 26 giugno

In occasione della settimana dell’arte, anche il Museo della Montagna apre alla nuova stagione delle mostre con una doppia esposizione: Era come andare sulla. K2 1954 e Walking Mountains. La prima è dedicata alla storica spedizione che portò per la prima volta al raggiungimento della vetta, mettendo in luce l’apporto dell’industria italiana che in pochi mesi riuscì a sviluppare materiali innovativi, testati dagli alpinisti della spedizione e diventati fondamentali nell’evoluzione dell’alpinismo. La seconda è dedicata all’attraversamento della montagna diventa occasione per un dialogo inedito con l’alterità, con la dimensione biotica e abiotica; strumento per un’evoluzione del sentire; esperienza di rinnovamento della coscienza individuale e collettiva; occasione per riconoscere che il genere umano è parte non indispensabile di un tutto; atto radicale − intimo e politico al tempo stesso − di disubbidienza e rivoluzione.

INFO: https://www.museomontagna.org/

SALVO

Fino al 25 maggio

Arrivare in tempo è il titolo della più grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Salvo, organizzata alla Pinacoteca Agnelli, in contemporanea con Artissima e la Art Week torinese e aperta fino al 25 maggio 2025. L’esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, occupa tre piani della Pinacoteca in un percorso che racconta l’artista, siciliano d’origine, ma torinese d’adozione, che andò sempre controcorrente rispetto ai suoi tempi. Precursore, protagonista di una traiettoria indipendente e originale. Attraverso otto capitoli e 170 opere, la mostra presenta alcuni dei momenti più importanti del lavoro artistico di Salvo, mettendo in evidenza alcuni aspetti come la sperimentazione nella ripetizione degli stessi soggetti; il ruolo dell’artista e il suo rapporto con la storia dell’arte, con la scrittura e la letteratura.Si passa dalle fotografie concettuali, passando ai bar, con i famosi giocatori di flipper, per raggiungere i paesaggi urbani, con strade, periferie, fabbriche, porti, fino alla suggestiva sala dedicata ai notturni e agli amati tramonti, cui l’artista voleva sempre “arrivare in tempo” per poterli ammirare.

INFO: https://www.pinacoteca-agnelli.it/

MUTUAL AID

Fino al 23 marzo

Al Castello di Rivoli quest'autunno apre la mostra Mutual Aid – Arte in collaborazione con la natura, un grande progetto espositivo dedicato alla sostenibilità a cura di Francesco Manacorda e Marianna Vecellio, che aprirà al pubblico da giovedì 31 ottobre 2024 a domenica 23 marzo.

La mostra esplora la collaborazione creativa tra esseri umani e mondo non umano coinvolgendo una selezione di artisti che hanno affrontato la questione dell’interdipendenza tra uomo e natura dagli anni Sessanta a oggi. L’esposizione traccia un percorso che attraversa le diverse fasi della riflessione artistica sull’ecologia, culminando nella crisi climatica attuale e negli sviluppi teorici in cui la centralità dell’uomo nel sistema naturale viene messa in questione. L’elemento centrale del progetto espositivo è la vera e propria condivisione del processo creativo tra artisti ed elementi naturali (animali, vegetali e inorganici), interpretato per l’occasione dai lavori di artisti come Maria Thereza Alves, Michel Blazy, Bianca Bondi & Guillaume Bouisset, Caretto/Spagna, Agnes Denes, Hubert Duprat, Henrik Håkansson, Tamara Henderson, Aki Inomata, Renato Leotta, Nicholas Mangan, Yannis Maniatakos, Nour Mobarak, Precious Okoyomon, Giuseppe Penone, Tomás Saraceno, Robert Smithson, Vivian Suter e Natsuko Uchino.

INFO: www.castellodirivoli.org

CINEMA

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it