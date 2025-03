Magazzino San Salvario, all'Hiroshima mon amour una serata per presentare un album che "Piace alla critica"

Come si fa a essere sicuri che un disco avrà successo? Non si può. Ma in alcuni casi ci sono buoni motivi di pensare che possa riscuotere consensi tra gli addetti ai lavori. A cominciare dal titolo. "Piace alla critica" è il titolo che hanno scelto i Magazzino San Salvario per il loro secondo album, pubblicato da poco e che sarà presentato ufficialmente mercoledì 26 marzo a Hiroshima Mon Amour con una serata speciale.

Il loro nuovo lavoro è composto da otto tracce, per trenta minuti di musica. Ritmi e suggestioni che si accompagnano a una cura dei testi cantautoriale. Le sonorità prevalenti sono sempre quelle del rock, con la produzione artistica di Fabrizio CIT Chiapello. Canzoni intime, ma anche ironia e visione divertita sulla realtà.



Non mancano gli ospiti: dalla cantautrice torinese Monica P (che partecipa al brano che dà il titolo all'album), alla violoncellista Paola Perardi dell'Orchestra del Teatro Regio di Torino. E ancora Max Acotto al sassofono e le coriste dei Piccoli Cantori di Torino.



Il disco esce per le edizioni MoovOn Label e sarà distribuito su tutte le piattaforme a partire proprio dal 26 marzo. Appuntamento in via Bossoli alle 21.