Giornate Fai di Primavera, oltre 400 mila visitatori: Palazzo Reale nella Top 5

Nell'anno in cui il Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano celebra i cinquanta anni dalla sua nascita, sabato 22 e domenica 23 marzo oltre 400.000 appassionati visitatori hanno scelto di partecipare alla XXXIII edizione delle Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per l'occasione sono stati 750 i luoghi speciali aperti in 400 città d'Italia.

Vince la Certosa di Parma, Palazzo Reale nella Top 5

Il luogo più visitato è stato la Certosa di Parma, secondo posto a pari merito per Palazzo Clerici a Milano e Mausoleo Schilizzi a Napoli, terzo posto per Villa Il Vascello a Roma, quarto posto per Porta Nuova e Cavallerizza di Palazzo dei Normanni presso il Comando Militare Esercito 'Sicilia' a Palermo, mentre chiude la classifica dei primi cinque il secondo piano di Palazzo Reale - Appartamento del Principe a Torino.

Anche i Beni del Fai regolarmente aperti al pubblico hanno partecipato alla grande festa delle Giornate di Primavera, accogliendo migliaia di visitatori: il più visto è stato Villa Necchi Campiglio a Milano, secondo posto per Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Pd), terzo posto per Villa Gregoriana a Tivoli (Rm), a seguire al quarto posto Palazzo Moroni a Bergamo e al quinto Memoriale Brion ad Altivole (Tv).