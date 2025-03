Migliorare lo stile di vita dei giovani grazie allo sport e all'inclusione

Dal 25 marzo al 21 giugno, i ragazzi e le ragazze dei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera potranno partecipare a un ricco programma di attività sportive pensate per migliorare il proprio stile di vita. L’accesso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione obbligatoria.



L’obiettivo del progetto è incentivare uno stile di vita sano attraverso lo sport, favorendo il movimento, l’inclusione e la socializzazione. Un’occasione unica per scoprire nuove discipline, prendersi cura del proprio corpo e della propria mente e vivere momenti di condivisione e divertimento. Il progetto è realizzato con la collaborazione dei centri di aggregazione giovanile e delle associazioni sportive del territorio.



L’iniziativa è finanziata dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Per informazioni è possibile scrivere a giovanialcentro@coopmadiba.com.