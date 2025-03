Pino Torinese, aumentano i furti in abitazione: il prefetto incontra la sindaca Tosi

Il Prefetto Donato Cafagna ha incontrato la Sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi, nell’ambito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per approfondire il tema della sicurezza nel comune del torinese.

La Sindaca ha rappresentato la preoccupazione di alcuni cittadini per il fenomeno dei furti in abitazione, culminata con una fiaccolata per la sicurezza organizzata la sera del 13 gennaio da parte di un comitato spontaneo di circa 70 persone, che hanno inteso chiedere a il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza e di illuminazione, quale deterrente per arginare le attività delittuose.

Dall’analisi condotta dalle Forze di Polizia e illustrata dal Questore e dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, emerge una diminuzione dei reati complessivi: in particolare, nel trimestre novembre 2024 - gennaio 2025, rispetto allo stesso periodo 2023 / 2024, i furti si sono ridotti del - 27,91%, passando da 43 a 31, con una tendenza ancor più marcata per quelli in abitazione passati da 35 a 21 (- 40 %). In ogni caso, la situazione della delittuosità nel Comune di Pino Torinese è oggetto di costante e attenta analisi a cura della locale Stazione Carabinieri e della sovraordinata Compagnia di Chieri.

La sindaca ha specificato che, da un confronto con la Stazione Carabinieri, i furti in abitazione si verificano solitamente tra le 17 e le 20 e non sono stati accompagnati da episodi di violenza. Il Comune ha messo in campo un sistema di illuminazione e di videosorveglianza molto capillare e recentemente integrato grazie all’investimento con risorse comunali per circa 268 mila euro. Ha ricordato altresì la presenza di gruppi di controllo di vicinato che operano dal 2018, in costante raccordo con la Polizia locale.

Nella consapevolezza della fondamentale importanza della percezione della sicurezza da parte dei cittadini, il Prefetto ha assicurato la massima collaborazione alla Sindaca Tosi, invitando le Forze dell’Ordine a potenziare i servizi di prevenzione e controllo nella zona di Pino Torinese e a rendersi disponibili a partecipare a incontri informativi con la cittadinanza, valorizzando l’impegno dei volontari attivi nel quadro delle iniziative di controllo del vicinato.