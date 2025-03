bSBS e Genomica: dall’analisi avanzata una cura ad hoc per la tua calvizie

Al momento, tra le soluzioni avanzate per contrastare la perdita dei capelli, il Protocollo bSBS di HairClinic rappresenta una delle più gettonate, grazie anche all’integrazione della Genomica e della Medicina Rigenerativa, che permettono di costruire un trattamento su misura. Il segreto è, infatti, tutto nella sua Fase 1, di Analisi Avanzata, che sostituisce al classico esame del capello, un test molto più innovativo e personalizzato per il paziente. Scopriamo analisi e risultati dell’analisi genomica.

Cos’è l’Analisi Genomica del capello?

L'Analisi Genomica del capello è un'innovativa tecnologia che consente di esaminare il DNA del follicolo pilifero per comprendere le predisposizioni genetiche legate alla salute e alla crescita dei capelli. Attraverso test avanzati, questa analisi fornisce informazioni dettagliate su fattori come la sensibilità agli ormoni, la carenza di nutrienti essenziali e la predisposizione alla caduta dei capelli, permettendo di personalizzare trattamenti tricologici mirati. Grazie a un approccio scientifico e predittivo, l'analisi genomica aiuta a individuare strategie preventive ed efficaci per mantenere la chioma sana e contrastare problemi come diradamento e alopecia.

Per trattare la calvizie in maniera efficace e duratura - non come accade con il trapianto di capelli e altri trattamenti anticalvizie, che si rivelano temporanei e non risolutivi - HairClinic propone un approccio avanzato e personalizzato, che pone le sue basi nella Medicina Rigenerativa Capelli e nell’Analisi Genomica effettuata con il test YourGenoma. Grazie alle nuove tecnologie mediche e diagnostiche, la nota clinica ha, infatti, sviluppato un percorso terapeutico innovativo, che parte da un’attento studio del DNA del paziente, per costruire un trattamento mirato e realmente rigenerativo sui follicoli, poiché dà loro ciò che esattamente serve per la riparazione e la ricrescita naturale e autologa.

Dopotutto, la calvizie è causata da una moltitudine di fattori (genetici, ormonali, ambientali, stress) e come tale deve essere trattata, con un pool di analisi all’avanguardia e multidisciplinare, che consente di conoscere il patrimonio genetico dell’individuo, la sua predisposizione alla patologia e di identificare le cause e concause specifiche che la generano, per trattare la perdita dei capelli in modo mirato.

Come funziona?

Il test genetico YourGenoma va, quindi, ben oltre la semplice diagnosi di calvizie, rappresentando un passaggio irrinunciabile per il Protocollo bSBS, che lo ha posto all’inizio della sua procedura. L’analisi in questione, viene effettuata attraverso un prelievo di saliva o ematico e analizza le informazioni genetiche del paziente, per agire con criterio sulla caduta dei capelli.

Difatti, solo dopo aver raccolto e analizzato attentamente tutte le informazioni Genomiche ed Epigenomiche, della Membrana Cellulare del Follicolo, e aver effettuato un’Analisi Morfologica Digitale (elaborate con software UniqueStudio), il Protocollo bSBS passa all’applicazione vera e propria della Medicina Rigenerativa sui capelli e sui follicoli, con tecniche in grado di riparare e risvegliare i bulbi quiescenti, ma ancora ricettivi.

Da ciò emerge come la Terapia Rigenerativa di HairClinic non si limiti a contrastare i sintomi della calvizie, bensì miri a intervenire in profondità sulle cause genetiche e ambientali che le danno origine, per trovare alla perdita dei capelli una soluzione a lungo termine. Senza un’Analisi Genomica iniziale, bSBS non potrebbe sviluppare un trattamento anticalvizie altamente personalizzato, dall’alta probabilità di successo e ridotto rischio di effetti collaterali, legati a trattamenti non adatti al profilo genetico in cura.

Genomica per prevenire la calvizie

Come accennato poco fa, uno degli aspetti più interessanti di bSBS capelli è la capacità di intervenire preventivamente sulla calvizie, proprio grazie all’Analisi Genomica. Studiando a fondo le cause e concause genetiche e ambientali, che portano all’insorgenza della patologia, il Trattamento Rigenerativo Inclusivo e Multidisciplinare, interviene sul problema prima ancora che si manifesti con i suoi diradamenti. In questo senso, conoscere il proprio profilo genetico non solo aiuta quindi a pianificare una cura anticalvizie più efficace, ma consente anche di prevenire l’aggravarsi della patologia, rallentandone la progressione con un’azione mirata, predittiva e preventiva, capace anche di adattarsi in corsa ai cambiamenti del paziente e della sua storia clinica.