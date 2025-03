Guido Catalano alle Ogr Talks per un reading stellare con le musiche di Matteo Castellan

Il 10 aprile OGR Talks presenta un viaggio poetico tra le stelle in compagnia di Guido Catalano. Lo speciale appuntamento fa parte del palinsesto ideato in occasione della mostra Macchine del Tempo, inaugurata lo scorso 14 marzo e che sarà visitabile fino al 2 giugno 2025 nel Binario 1 delle ex Officine. Un’esperienza immersiva che accompagna il pubblico in un’avventura attraverso galassie, stelle, pianeti extrasolari, asteroidi e buchi neri. Un viaggio nello spazio e nel tempo, a bordo della luce, con installazioni interattive, ambientazioni immersive e videogiochi in stile anni ’80, alla scoperta delle nuove frontiere dell’astrofisica, tra recenti conquiste e straordinarie immagini dell’universo.

In occasione di questo speciale evento di OGR Talks, Catalano accompagnerà il pubblico con le sue poesie più amate e nuovi versi ispirati al cosmo. Un reading coinvolgente, arricchito dalle suggestive sonorità di Matteo Castellan alla tastiera e fisarmonica, per un’esperienza che intreccia parole e musica in un’atmosfera magica. Guido Catalano è il poeta professionista vivente più famoso d'Italia: per le OGR Torino ha ideato uno spettacolo speciale ad alto tasso di imperdibilità tra stelle, galassie, giganti rosse e supernove per imparare a tenerci stretti, ora che c'è vento forte.