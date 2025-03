Il Baretti fa l'all-in su una fulminante commedia di Annie Baker. Sax Nicosia: "E' attualissima. E si ride molto"

Patriarcato, gender gap, identità, ridefinizione di famiglia, salute mentale. Sono questi i temi che Annie Baker affronta in "Body Awareness", letteralmente "Il corpo consapevole", il fulminante spettacolo in scena al teatro Baretti questa e la prossima settimana, per un totale di sei repliche.

"Si ride, si ride moltissimo", assicura il direttore artistico del Baretti, Sax Nicosia. "Chi conosce i testi della quarantenne Premio Pulitzer Annie Baker lo sa: è proprio la sua inconfondibile ironia ad aver portato il suo teatro ai vertici della drammaturgia contemporanea".

"Il corpo consapevole" è una commedia sulla crescente difficoltà degli esseri umani a comunicare tra loro. Farsi capire è il dilemma dei personaggi che compongono la famiglia contemporanea, e di conseguenza problematica, creata da Baker. La trama si sviluppa attorno a Phyllis, docente di psicologia in un college del Vermont, che organizza una settimana di seminari sul corpo umano. La convivenza con la compagna Joyce e il figlio di lei, Jared, viene sconvolta dall'arrivo di Frank Bonitatibus, un fotografo specializzato in nudi femminili, la cui presenza mette in discussione le relazioni e le convinzioni dei protagonisti. La regia è affidata a Silvio Peroni, con la traduzione e drammaturgia di Monica Capuani. In scena Olivia Manescalchi, Valentina Virando, Samuele Migone e Sax Nicosia.

Sax Nicosia, perché questo spettacolo è così importante per voi?

"Innanzitutto è una produzione del Baretti, in realtà con un piccolo aiuto dal Teatro Nazionale di Genova. Per noi si tratta di una vera sfida, visto che non siamo soliti produrci gli spettacoli. Sarà in prima nazionale nel nostro teatro e io personalmente ci credo molto, anche per questo faremo sei repliche invece delle tradizionali due o tre. Ma non posso dimenticare un contributo fondamentale, che è quello che ci ha dato Luciano Daprile: fare questo spettacolo è stato possibile grazie al fondamentale sostegno di questo mecenate torinese appassionato di teatro e grande sostenitore del Baretti".

Un progetto ambizioso, che immagino non si fermerà a Torino

"Certo che no, l'idea è di prendere questo spettacolo e di portarlo fuori, in Piemonte ma anche fuori regione. Ho già preso contatti con Milano e la Lombardia, oltre alle 6 serate già previste nel 2026 a Genova. Vedremo la prossima stagione".

Nel cast vecchie conoscenze del Baretti e una novità

"Tengo molto anche al cast, siamo tutti e quattro contenti e galvanizzati: Olivia Manescalchi e Valentina Virando sono attrici amatissime dal pubblico torinese, poi c'è il giovane talento under25 Samuele Migone, scelto con una call pubblica tra 150 candidati, che sarà una bella scoperta, lo vedrete".

E poi ci sarà lei, che svestirà i panni di direttore artistico per tornare in scena come attore

"Il mio personaggio è molto forte: è un uomo 60 anni con idee preconcette e molti pregiudizi sul mondo. E' l'emblema del patriarcato ed è agli antipodi di ciò che sono io nella mia vita, ma i personaggi non si giudicano mai, si vivono".

Per la regia, invece, avete preso Silvio Peroni

"Una garanzia. Si tratta di uno tra i più interessanti protagonisti del panorama registico nazionale odierno e di questa autrice aveva già messo in scena altri due spettacoli. Il suo lavoro è precisissimo, lavora sui punti e sulle virgole, ha una capacità incredibile di dare profondità ai personaggi".

Perché venire a vedere "Il corpo consapevole"?

"Innanzitutto perché si ride, si ride davvero parecchio. Ma anche per la sua modernità: è un testo molto attuale, contemporaneo. Durante le prove, mentre lo guardavo, mi sembrava davvero di osservare momenti di vita, persone vere nella loro quotidianità. E' stato come guardare la vita di una famiglia dal buco della serratura".

IL CORPO CONSAPEVOLE

Teatro Baretti, via Baretti 4

Mercoledì 26, Giovedì 27, Venerdì 28 marzo ore 20

Repliche Mercoledì 2, Giovedì 3 e Venerdì 4 aprile, ore 20

Info: tel. 011.655187 - cineteatrobaretti.it