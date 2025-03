Sulle Vie dei Re: tre itinerari a piedi tra le Residenze Sabaude

Dal 2018 il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude persegue l’obiettivo della valorizzazione del sistema delle Residenze Sabaude anche attraverso l’ideazione e realizzazione di un cammino La Via dei Re (cfr. sul progetto l’omonimo libro dello scrittore Enrico Brizzi commissionato dal Consorzio) che, coinvolgendo target specifici di turisti e visitatori sempre più crescenti in questo ambito, proponga la scoperta delle Residenze stesse e dei territori che le circondano con una modalità nuova, attenta e consapevole rispetto ai valori rappresentati da cultura, natura, benessere, attività fisica e sostenibilità coniugati tra loro.

Dopo la pausa dovuta al periodo pandemico, il progetto è stato ripreso nel 2023 e 2024 con la realizzazione in questi due anni -in collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e la Fondazione Ordine Mauriziano e grazie anche al contributo economico della Fondazione Compagnia di San Paolo- di un programma di 8 Camminate Reali intorno o tra alcune delle Residenze, tali da essere propedeutiche e dimostrative rispetto al progetto stesso. Le Camminate Reali concepite in questo modo (manifestazione a pagamento con itinerari provvisori su percorsi monitorati, da compiersi secondo modalità non competitive, con assicurazione, assistenza e presidio medico, “kit del viandante”, “passaporto” con i timbri delle Residenze del percorso, ristori di tappa e ristoro finale) hanno riscosso notevole attenzione mediatica e registrato ogni volta migliaia di partecipanti paganti. Il Consorzio ha organizzato le Camminate Reali anche nel 2025, strutturando i singoli percorsi in modo non episodico e saltuario ma avviandone la tracciatura in modo definito e riconoscibile con epicentro la Residenza, secondo un progetto più ampio nell’ottica di creare nel tempo tante Vie dei Re quante sono le Residenze Reali, da potersi percorrere liberamente e in autonomia con le Residenze stesse fulcro per la partenza e meta di arrivo: le singole Camminate Reali evolvono così in manifestazioni organizzate una tantum come “inaugurazione” del percorso o previste in occasione di eventi e ricorrenze particolari. Particolare attenzione viene data di volta in volta alla scoperta del territorio, alle sue curiosità storiche, alle sue eccellenze, tipicità e bellezze paesaggistiche, coinvolgendo le istituzioni partner e le varie realtà locali. Inoltre, oltre a fruire di quanto previsto per la singola Camminata Reale, i viandanti avranno la possibilità di accedere con biglietto ridotto alla Residenza Reale del percorso scelto. Si tratta di un progetto complesso e ambizioso, ma che sta generando partecipazione e condivisione come dimostra la sua selezione per la IX edizione del concorso Art Bonus 2025 da parte del Ministero della Cultura.

Le Camminate Reali in programma per il 2025 sono:

ITINERARIO 1 - CASTELLO DI AGLIÈ (domenica 18 maggio 2025, o in caso di maltempo 25/05): Camminata Reale ad anello di 10 e 20 km circa Il suggestivo Parco e la maestosa mole del Castello di Agliè rappresentano la cornice fiabesca della partenza ed arrivo di un percorso indimenticabile che si snoda nella natura incontaminata del territorio circostante. In collaborazione con Residenze Reali Sabaude – Direzione regionale Musei Piemonte, Comune di Agliè, Pro Loco di Agliè, Morena Ovest – In movimento per Natura e Comuni ed enti coinvolti nell’iniziativa



ITINARARIO 2 - CASTELLO DI GOVONE (domenica 21 settembre 2025, o in caso id maltempo 28/09): Camminata Reale ad anello di 10 e 20 km circa La dimora incantevole di Govone, ricca di rimandi storici con le altre Residenze Sabaude, affacciata sul panorama unico delle Langhe, è il fulcro di un magnifico imperdibile itinerario tra vigne, colori e scorci d’incanto. In collaborazione con Comune di Govone, Associazione Govone Residenza Sabauda e Comuni ed enti coinvolti nell’iniziativa



ITINERARIO 3 - CASTELLO DI MONCALIERI (domenica 19 ottobre 2025, o in caso di maltempo 26/10): Camminata Reale ad anello di 10 e 20 km circa Imponente nella sua forma e dimensione, il Castello di Moncalieri spicca sulla collina torinese quale custode di avvenimenti ed episodi memorabili: la Camminata Reale nei suoi dintorni svela curiosità e angoli paesaggistici sorprendenti ed inaspettati. In collaborazione con Residenze Reali Sabaude – Direzione regionale Musei Piemonte, Città di Moncalieri e Comuni ed enti coinvolti nell’iniziativa