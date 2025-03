All Music Contest Rivoli: terza edizione del concorso per giovani talenti

Il concorso canoro All Music Contest, dedicato a tutti gli studenti di Rivoli, giunge quest'anno alla sua terza edizione. Un'iniziativa che ha suscitato grande entusiasmo, con un numero record di iscrizioni e demo ricevuti. Dopo una prima selezione, i concorrenti, tra solisti e gruppi, si esibiranno nelle audizioni previste per mercoledì 2 aprile alle ore 15, presso il Circolo della Musica di Rivoli, in via Rosta 23.

A giudicare le performance, ci sarà una giuria di esperti presieduta dal noto produttore, autore e compositore Vincenzo Torelli, anche capitano della Nazionale Calcio Spettacolo. I talenti scelti avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo nella serata finale, che si terrà venerdì 11 aprile alle 21, sempre al Circolo della Musica di Rivoli. Qui, il pubblico avrà il compito di votare il vincitore, che sarà proclamato al termine delle esibizioni.

All Music Contest è organizzato dall'Associazione AYE APS, presieduta da Ruggiero Ninno, con il supporto delle Politiche Giovanili del Comune di Rivoli. Il premio per il vincitore del concorso consiste in una produzione musicale completa.



L’appuntamento è il 2 aprile per le audizioni e l’11 aprile per la serata finale.