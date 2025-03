Manutenzione straordinaria sulla SP 47 Val Soana: completati i lavori di messa in sicurezza

Si sono recentemente conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 47 della Val Soana, al Km 8+300. I lavori, appaltati dalla Città metropolitana di Torino e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un investimento di 394.948 euro, hanno previsto il posizionamento di barriere laterali per migliorare la sicurezza stradale.

Iniziati nel dicembre scorso, gli interventi fanno parte di un progetto più ampio di messa in sicurezza delle strade provinciali, che continua a essere attuato in altre zone sotto la gestione della Direzione UC1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana. A causa delle difficoltà legate al tratto montano della SP 47, è stato adottato un sistema di impalcato e parapetto montato su supporti metallici prefabbricati e ancorato ai muri esistenti. L’installazione è stata eseguita in sicurezza utilizzando una piattaforma tipo by-bridge.



Una collaborazione, quella tra la Città metropolitana e la ditta appaltatrice Nordex srl, che ha garantito il rispetto dei tempi e degli standard di sicurezza. Come riporta la nota provinciale un contributo significativo è stato dato anche dal personale tecnico recentemente assunto dalla Città metropolitana tramite concorsi pubblici, che ha portato nuove e qualificate professionalità all’interno del Dipartimento Viabilità e Trasporti.