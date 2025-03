Castello di Rivoli e Schuola Holden organizzano una notte di incontri, condivisione e progettazione

Nell’ambito delle celebrazioni relative ai 40 anni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, il CRRI – Centro di Ricerca del Castello ha avviato una speciale collaborazione con Scuola Holden di Torino, eccellenza nell’ambito della formazione e sviluppo di giovani talenti nell'ambito delle contemporary humanities, che a sua volta ha appena celebrato i propri 30 anni.



Il progetto, che rinnova la missione del CRRI quale ente di ricerca e formazione, mira a valorizzare il Castello e il Museo d’Arte Contemporanea quali fonti di ispirazione creativa per giovani talenti, aprendo il sito a nuove letture, interpretazioni e narrazioni. Rivolto agli studenti della Scuola Holden, sia agli iscritti al corso di laurea triennale “Academy” sia al master biennale “Daimon”, il progetto si articola in tre fasi, a partire dalla primavera 2025.



La prima fase avverrà il 28 e 29 marzo e consisterà in un Hackathon: un’intensa notte dedicata a incontri, sessioni di brainstorming, condivisione e progettazione. Innesco creativo, all’incrocio tra differenti discipline e lavoro in gruppo, l’Hackathon si svolgerà nello spazio suggestivo del General Store della Scuola Holden. In quest’occasione, Francesco Manacorda, Direttore del Castello di Rivoli e Marcella Beccaria, Vicedirettrice, Capo curatrice e Responsabile del CRRI racconteranno il Castello e il Museo approfondendone alcuni aspetti, tra cui il sito storico, la collezione permanente e il programma espositivo. Gli scrittori Lorenza Ghinelli e Gianluigi Ricuperati, e il semiologo Nicola Zengiaro, docenti alla Scuola Holden, condurranno brevi lezioni volte a stimolare la creatività degli studenti e la potenziale progettazione e sviluppo di diversi formati di narrazione, spaziando dal racconto breve alla campagna pubblicitaria al cortometraggio. A partire da queste suggestioni, gli studenti inizieranno a lavorare in gruppo e a immaginare percorsi possibili per il Museo.



Nel cuore della notte, l’Hackathon includerà un evento performativo di Ramona Ponzini, artista che lavora con il suono e la cui produzione si è più volte ispirata agli ambienti e alle opere permanenti del Castello di Rivoli. Al termine della nottata, nel corso della quale gli studenti, in gruppi, lavoreranno sull’elaborazione delle proposte, una giuria composta dai referenti del Castello e della Scuola Holden individuerà un progetto vincitore.



Nella seconda fase, che si svolgerà tra la primavera e l’estate del 2025, il progetto vincitore sarà al centro di un’esperienza didattico/laboratoriale che verrà sviluppata e realizzata da un gruppo di studenti nell’ambito di un “Gettone”, un percorso accompagnato dai docenti della Scuola Holden e inclusivo di visite e incontri presso il Castello per approfondire il luogo, le opere e le mostre in corso.



Nella terza fase del progetto, prevista per l’autunno del 2025, i contenuti elaborati durante il “Gettone” prenderanno la forma di un’antologia pubblicata dal CRRI che raccoglierà le nuove proposte di lettura del Castello e le storie e le narrazioni immaginate dagli studenti della Scuola Holden.