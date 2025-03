Sovraindebitamento, a Torino un convegno per affrontarlo e risolverlo

“ Brutti come il debito? Sovraindebitamento: un problema nascosto, una rete da costruire” è il titolo dell’incontro che l’ Ufficio Welfare Pubblica tutela della Città metropolitana di Torino , nella sua attività di gestione dello Sportello sul sovraindebitamento e della Rete contro il debito, organizza venerdì 4 aprile, alle 9,30 nella sede di Torino in Corso Inghilterra 7 .

L’appuntamento è rivolto a tutti i professionisti, in particolar modo a coloro che lavorano in ambito sociale, che nella loro attività si trovano a dover dare supporto a nuclei familiari e singoli che portano situazioni di grave fragilità economica.

“La Città metropolitana di Torino, attraverso lo Sportello sul sovraindebitamento” spiega Rossana Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle politiche sociali e di parità “da quasi 5 anni si impegna per garantire uno spazio neutrale e competente all’interno del quale il cittadino possa ricevere informazioni sui propri diritti e sulle possibili risorse che si possono attivare in situazione di indebitamento e sovraindebitamento". "L’evento - prosegue la Consigliera - nell’ultima fase della mattinata avrà uno sviluppo molto particolare. Un’occasione di confronto sul tema del debito cattivo a partire dagli strumenti per conoscerlo e per prevenirlo fino alla conoscenza degli strumenti per affrontarlo”.