Omaggio al violinista e compositore Stefano Tempia: il concerto al Teatro Vittoria

Violinista, compositore e direttore d’orchestra, Stefano Tempia fu una figura centrale per la cultura musicale torinese di fine Ottocento, dedicando gran parte della sua carriera alla valorizzazione del repertorio classico e allo sviluppo della tradizione musicale corale.

Nell’anno del 150esimo anniversario dell’Accademia da lui fondata, il programma musicale del concerto Il violino magico, in programma al Teatro Vittoria, lunedì 31 marzo, propone una selezione di opere che mettono in luce la sua arte compositiva, tratte dal Fondo Tempia custodito nella Biblioteca del Conservatorio di Torino, affiancate da un capolavoro del repertorio cameristico francese di Gabriel Fauré. Sul palco due giovani talenti a rappresentare la missione dell’Accademia Corale di valorizzazione di giovani e talentuosi musicisti: il pianista Matteo Borsarelli, apprezzato per la sua tecnica raffinata e la profonda espressività e il violinista Ruben Galloro, vincitore di numerosi premi per giovani talenti.

Il violino magico per violino solo, con cui si apre la serata, evidenzia la maestria tecnica e anche la fantasia compositiva dello stile di Stefano Tempia, qui impegnato in una curiosa imitazione di alcuni altri strumenti musicali, anche di estrazione popolare. Pensées d’un malade, per violino e pianoforte, riflette invece un'introspezione profonda, perpetuata attraverso il dialogo musicale intenso tra i due strumenti. Con i Duettini tratti dall’Op. 121 Tempia mostra, per contrasto, di saper creare piccole miniature musicali di grande carattere, con mezzi relativamente semplici. Per completare il programma, la Sonata per violino e pianoforte Op. 13 n. 1 di Gabriel Fauré, un'opera ricca di lirismo e raffinatezza armonica, che rappresenta una pietra miliare nella musica da camera del tardo Ottocento.