Mc Donald non è più solo: anche a Torino è sbarcato il colosso di Five Guys, il fast food che fa impazzire i più giovani

Adesso c'è un nuovo sceriffo in città. Direbbero così, nei kolossal americani, quando arriva un nuovo - temibile - concorrente a mettere in dubbio il dominio di chi da sempre non ha rivali su piazza. Ed è quello che sta accadendo a Torino, dove da pochi giorni ha aperto un primo punto vendita di Five Guys. Si tratta di un vero colosso del fast food, che in tutto il resto del mondo sfida petto in fuori un'istituzione come Mc Donald's.



La ricetta, però, è leggermente diversa: punta a un prodotto più "alto", anche se l'effetto, all'esterno dei ristoranti con questo brand, è sempre lo stesso. Coda e attese. Fondata nel 1986 da Jerry e Janie Murrell ad Arlington, in Virginia, deve il suo nome alla "squadra" che ha dato origine all'attività: i quattro figli di Jerry e Janie e i loro genitori.



Molto conosciuto al di fuori dei nostri confini, fino a poco tempo fa era un miraggio per i clienti italiani. Torino arriva dopo l'apertura a Milano, avvenuta nel 2018, seguita poi da Roma (2021), Vicenza e Firenze. Ma sono stati soprattutto i social a diffondere il mito di Five Guys: tanti gli influencer e gli youtuber che, prima ancora dello sbarco in Italia, andavano a recensire i panini e gli sfizi oltre confine.

Ora potranno farlo anche i torinesi, che in questi ultimi mesi hanno visto aumentare in maniera notevole l'offerta di ristoranti "social". Da quello di "Con mollica o senza" in via Rattazzi all'osteria di Franchino Er Criminale, in via Stampatori.