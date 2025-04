Inclusion at Work, Fondazione Engim celebra il successo del corso prelavorativo per giovani autistici

" In questi anni abbiamo realizzato numerose attività per supportare i ragazzi autistici di livello 1, aiutandoli a sviluppare competenze e talenti spendibili nel mondo del lavoro " ha dichiarato Mariarosaria Zunno , formatrice e coordinatrice dell’Area Inclusione di Engim Piemonte Artigianelli Torino. " In questo ultimo biennio abbiamo introdotto nuove esperienze, come l’uso dell’intelligenza artificiale, la produzione video, percorsi creativi e il progetto Erasmus+, ampliando ulteriormente le opportunità di apprendimento ".

È stata presentata Autdoor, una piattaforma innovativa progettata per rendere le strutture ricettive e i ristoranti più inclusivi per le persone autistiche. Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione Crt e la collaborazione di Auticon srl, Torino Turismo e Provincia, IsiTT e Fondazione Paideia, fornisce percorsi di formazione online per aiutare gli esercenti ad acquisire competenze specifiche sull’accoglienza autism friendly. Inoltre, consente ai clienti di lasciare recensioni, favorendo il miglioramento continuo dei servizi e l’espansione della rete di locali accessibili.

"Accogliere in tirocinio tre allievi del corso prelavorativo per noi è stata un’esperienza molto arricchente" ha dichiarato Manuela Mariani, responsabile formazione e sviluppo carriere di Emeis Italia. "Come tutor abbiamo dovuto metterci in gioco in prima persona: avvicinandoti all’altro scopri che il suo bisogno è anche il tuo. Fondamentale in questo contesto il supporto dei tutor di Engim che ci hanno affiancato in questa esperienza aiutandoci a individuare i punti di forza e l’unicità, appunto, di ciascun ragazzo o ragazza. In questo modo abbiamo potuto valorizzare al meglio le loro competenze e dare al loro tirocinio un’importante valenza formativa. È un’esperienza che consigliamo a tutte le aziende e che ripeteremo di sicuro".