Nuovo volto per corso Casale: iniziati i lavori a Borgata Rosa

Corso Casale si rifà il look. Sono infatti partiti i lavori di riasfaltatura del tratto compreso tra piazza Borromini e Borgata Rosa, un intervento atteso da residenti e pendolari che rappresenta solo l'inizio di un piano più ampio di riqualificazione urbana.

L’intervento, promosso dalla Circoscrizione 7, è il primo di una serie di opere previste nei prossimi mesi sul territorio circoscrizionale. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la vivibilità delle strade, con un’attenzione particolare all’eliminazione delle barriere architettoniche.

"Grazie anche al contributo della Fondazione Crt, molte vie della nostra circoscrizione verranno completamente riasfaltate nel 2026", annuncia il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. "Si tratta di un investimento importante che punta non solo al decoro urbano, ma anche all’accessibilità e alla sicurezza per tutti, in particolare per le persone con disabilità".