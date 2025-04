‘Disegniamo l’arte’ tra le opere del Museo Piscina Arte Aperta

Dettagli da trovare, misteri e curiosità da scoprire tra le creazioni artistiche del Museo Piscina Arte Aperta. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni verranno accompagnati da un gruppo di volontari per le vie del paese.

“Questo è il terzo anno in cui Piscina aderisce. L’attività è svolta in collaborazione con gli animatori dell’oratorio di Piscina e il gruppo di amici di Piscina Arte Aperta. Grazie al loro aiuto gli scorsi anni è andato molto bene, abbiamo sempre avuto una grande partecipazione”, racconta l’architetto Manuela Ghirardi, del comitato direttivo del museo.

Nella prima fase i partecipanti saranno divisi in gruppi e guidati, attraverso una mappa, in una caccia ai dettagli curiosi raffigurati nelle opere di Piscina Arte Aperta, che sono esposte all’esterno nelle strade del centro. “Ci saranno almeno due volontari per gruppo, li accompagneranno per le strade del paese e li aiuteranno nell’individuare particolari non facilmente osservabili nelle opere, dietro cui si nascondono dei misteri”. Questi segreti potranno diventare, nella seconda fase, stimolo per elaborare le nuove creazioni dei giovani artisti presenti.

‘Disegniamo l’arte. Segreti svelati: ombre e tracce alla scoperta di Piscina Arte Aperta’ si inserisce nel contesto più ampio dell’iniziativa promossa da 12 anni dall’associazione Abbonamento Musei, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Il fine settimana del 12 e 13 aprile offrirà un’occasione per i piccoli visitatori e le piccole visitatrici di scoprire le opere, gli spazi e le architetture attraverso il linguaggio che meglio conoscono e apprezzano, quello del disegno.

Quest’anno nelle tre regioni dove opera l’Associazione sono 192 i musei aderenti. In Piemonte partecipano al progetto ben 103 realtà, tra pinacoteche, mostre, residenze reali, giardini e molto altro.

Tra questi il Museo Piscina Arte Aperta, che aderirà sabato 12 aprile. L’evento, che si svolgerà dalle 15 alle 17, è gratuito. La prenotazione è consigliata, in modo da consentire l’organizzazione dei materiali, chiamando il 3394605421 o scrivendo a info@piscinaarteaperta.it.

“Ogni anno ci arriva la fornitura dallo sponsor di matite e pennarelli. Le famiglie non devono portare nulla, diamo tutto noi. Ci farebbe piacere se partecipassero anche bambini e ragazzini al di fuori di Piscina, perché l’obiettivo è quello di far conoscere il nostro museo all’aperto anche ai non piscinesi”, conclude Ghirardi.