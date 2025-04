Parcheggi e Ztl, un'ora di sosta gratuita in tutta Chieri

Un’ora di sosta gratuita in tutta Chieri: la Giunta comunale ha approvato quest’oggi la delibera che introduce in via sperimentale un’unica fascia di esenzione al pagamento della sosta tariffata pari ad un’ora di sosta su tutta l’area pedaggiabile del territorio comunale, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.

Spiega il Sindaco Alessandro Sicchiero: "Questa nuova misura tiene conto delle istanze emerse in queste settimane dall’interlocuzione con tutti i portatori di interesse e con i cittadini. Una novità che corrisponde anche ad un’esigenza di semplificazione, ovvero un’unica agevolazione valida ovunque: da lunedì 14 aprile sarà possibile parcheggiare gratuitamente per un’ora in tutta Chieri. Il che significa avere a disposizione ogni giorno un arco di tempo sufficiente per poter pranzare con tranquillità, andare al mercato, fare acquisti, commissioni o visite, o semplicemente per poter passeggiare e godersi la città. L’esenzione è utilizzabile una sola volta al giorno e sostituisce anche “90° minuto”, ovvero i 90 minuti gratis previsti nei giorni di mercato. Inoltre, a Chieri sono in corso interventi sulla rete di distribuzione del gas (circa 33 chilometri di condotte da sostituire), una situazione straordinaria che sta creando non pochi disagi alla circolazione nelle zone del centro storico e lungo le principali arterie della città. Peraltro, la complessità di questi lavori, anche per la presenza di un’articolata rete di sotto-servizi, sta dilatando i tempi di conclusione degli stessi".