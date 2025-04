GenL: al Torino Comics la nuova edizione

GenL sbarca a Torino. E lo fa in una veste rinnovata nella grafica e nei contenuti per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. La nuova versione del videogioco, promosso dai Consulenti del Lavoro per sensibilizzare in chiave ludica le nuove generazioni al lavoro etico, sicuro e regolare, debutta alla XXIX edizione del Torino Comics: salone e mostra di fumetti e videogiochi, in programma da oggi e fino al 13 aprile al Lingotto Fiere. Oltre a una grafica rinnovata, il gioco si arricchisce con nuove missioni: accanto a quelle già dedicate a caporalato, infiltrazione mafiosa, corruzione e trasparenza, si aggiungono temi come la sicurezza sul lavoro, la ricerca etica dell’occupazione e le offerte contrattuali conformi a norme e diritti. La posta in gioco è alta: chi riuscirà a completare tutte le missioni si aggiudicherà un’esperienza a Bruxelles, alla scoperta delle istituzioni europee, e altri premi in palio.

“Siamo orgogliosi che il debutto della nuova versione di GenL avvenga proprio qui a Torino, in un contesto creativo e stimolante come il Torino Comics. GenL è molto più di un videogioco: è uno strumento educativo che parla ai giovani con il loro linguaggio, portando messaggi fondamentali come legalità, sicurezza e orientamento al lavoro. Il nostro Consiglio provinciale dell'Ordine crede fortemente nel valore di iniziative che avvicinano le nuove generazioni al mondo del lavoro e continuerà a sostenere con convinzione progetti innovativi come questo realizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e dalla sua Fondazione Studi", ha dichiarato Fabrizio Bontempo, Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Ma ripercorriamo le tappe principali dell’iniziativa GenL. Il progetto – nato nel 2019 come gioco da tavola nell’ambito dell’iniziativa “Lavoriamo per la legalità”, trasformato nel 2021 in gioco online e nel 2022 in videogame – ha saputo evolversi di pari passo con i linguaggi e gli strumenti più vicini ai giovani. Con il lancio della versione “Europe Edition” nel 2023, GenL è arrivata a Bruxelles dando concretezza alla sua vocazione europea già presente dal suo debutto e con l’obiettivo di consolidare il legame tra giovani, lavoro e Europa.

Oggi GenL rappresenta il progetto per l’orientamento con il quale i Consulenti del Lavoro promuovono la cultura del lavoro etico nelle scuole e università di tutto il territorio nazionale. In quest’ottica, il protocollo siglato quest’anno tra il Consiglio nazionale dell’Ordine e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) rafforza il ruolo della Categoria nell’orientamento e la sensibilizzazione ai valori del lavoro etico lungo tutto il percorso accademico.

Numerose, quindi, le tappe territoriali di GenL per gli studenti, tra cui il Truck Tour “Il lavoro viaggia con noi”, promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con i Consigli provinciali dell’Ordine e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. L’iniziativa itinerante, dopo aver attraversato 24 città italiane, si concluderà al Festival del Lavoro 2025, presso i Magazzini del Cotone di Genova, dove dal 29 al 31 maggio studenti e giovani potranno mettersi alla prova nell’area gaming dedicata all’apprendimento interattivo.

“Con GenL abbiamo raggiunto oltre 2,5 milioni di studenti e coinvolto attivamente più di 25.000 giocatori: numeri che confermano quanto sia importante parlare ai ragazzi con strumenti e linguaggi che appartengono al loro mondo”, ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “L’impegno che abbiamo assunto come Categoria è quello di accompagnarli nella scoperta dei valori fondamentali del lavoro, promuovendo legalità, sicurezza ed etica. I nuovi contenuti sulla prevenzione dei rischi professionali, le regolarità contrattuali e il contrasto al caporalato rafforzano il messaggio che vogliamo trasmettere: un lavoro giusto è un diritto e conoscere le regole è il primo passo per costruire una società equa e inclusiva”, ha aggiunto.

Per scoprire tutte le novità della nuova versione di GenL e giocare per aggiudicarsi i premi in palio, è possibile consultare il sito ufficiale https://genl.eu/