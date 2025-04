A tavola e a spasso nel Canavese: nasce la prima guida dedicata alle eccellenze

Una sala gremita ha fatto da cornice, ieri sera, alla presentazione ufficiale presso il Castello di Pavona della prima “Guida alle Eccellenze del Canavese”, un progetto editoriale ambizioso nato con l’obiettivo di valorizzare il meglio che questo straordinario territorio ha da offrire: arte, cultura, enogastronomia, impresa, accoglienza e paesaggio.



Promossa dall’associazione Canavese2030, la guida rappresenta un tassello fondamentale per un nuovo modo di raccontare il Canavese, non più come periferia ma come protagonista attivo della scena turistica e produttiva piemontese.



“Lo stile della casa di un territorio” - dichiara Fabrizio Gea, Presidente di Canavese2030 nel corso della presentazione di ieri sera della prima Guida alle Eccellenze del Canavese - “passa anche attraverso le azioni concrete. La realizzazione di un progetto editoriale ambizioso e mai sviluppato in precedenza come le Guide Rossa - alle Eccellenze del Canavese - e Verde - agli Itinerari del Canavese - sarà completato in autunno con la realizzazione della Guida Azzurra - alle Esperienze del Canavese. È un progetto editoriale teso al rafforzamento del posizionamento del territorio in un’ottica vasta. La premiazione delle Eccellenze e dei Vini dell’Anno – continua Gea - è per noi un momento di ringraziamento per chi ogni giorno lavora ed è il primo ambasciatore del Canavese. I numeri di VisitPiemonte sono fondamentali nell’ottica di disegnare un percorso di crescita e di confronto con altri territori. La sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra gli enti riconosciuti del territorio, ovvero il Consorzio degli Operatori Turistici del Canavese e l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, è un atto teso a concretizzare il gioco di squadra tra gli stakeholder nell’ottica di affermarsi in una competizione tra piattaforme territoriali.”



“Il Canavese è una delle gemme più autentiche del nostro Piemonte: un territorio che incanta con la sua storia, le sue tradizioni, i sapori e paesaggi unici” – ha continuato Marina Chiarelli, assessore al turismo della Regione Piemonte, presente alla serata. “Oggi grazie a questa nuova guida, abbiamo uno strumento straordinario per riportare al centro della scena turistica regionale le eccellenze locali, dando loro la visibilità che meritano. In un’epoca in cui i viaggiatori cercano esperienze vere, sostenibili e radicate nel territorio, il Canavese si propone con un’offerta ricca, autentica e coerente: natura, cultura, artigianato ed enogastronomia si intrecciano in un racconto unico. La Regione Piemonte crede fortemente in progetti capaci di valorizzare l’identità dei luoghi e promuovere un turismo lento, rispettoso e coinvolgente “



”Questa Guida, con il suo meticoloso censimento di oltre 760 eccellenze, rappresenta un vero e proprio atlante delle opportunità che il Canavese ha da offrire. Per supportare questo territorio con le sue unicità – ha aggiunto Sonia Cambursano, consigliera di Città metropolitana di Torino delegata al Turismo, Sviluppo economico e Pianificazione strategica – “la Città metropolitana di Torino ospita la presentazione della Guida nel proprio stand presente al Salone Internazionale del Libro. L'appuntamento è fissato 18 maggio alle ore 11 a Torino (Lingotto Fiere - Padiglione 1)".



Testimonial della serata la giornalista e scrittrice Claudia Conte, nominata madrina della Fondazione Canavese2030: "È un onore essere testimonial di questa iniziativa che celebra il meglio del Canavese: La Guida alle sue eccellenze è uno strumento prezioso per valorizzare questo territorio che merita visibilità e riconoscimento a livello nazionale e internazionale. Dobbiamo sostenere e promuovere realtà come queste, vere ambasciatrici del meglio che l’Italia ha da offrire."