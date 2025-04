Basse di Stura, un altro passo in avanti per l'altopiano “Deltasider” : acquisite dalla città aree di proprietà Italgas Reti

L’area altopiano “Deltasider” sarà interessata da un intervento di messa in sicurezza per una potenziale trasformazione dell’area a parco urbano e fluviale con l’acquisizione di aree limitrofe di proprietà della Società Italgas Reti.

Lo ha deciso la Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni d’intesa con l’assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta.

L’altopiano “Deltasider”, già di proprietà comunale, fa parte di un’area più vasta denominata “Basse di Stura” caratterizzata da problematiche ambientali diffuse che risulta inquadrata unitariamente nella programmazione paesaggistica ed urbanistica di livello locale e sovralocale, in particolare rientrando nel parco urbano e fluviale P17 del P.R.G..

Il progetto prevede la realizzazione di un bacino di infiltrazione per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'altopiano “Deltasider”, in un’area limitrofa di circa 4mila metri quadrati, di proprietà della Società Italgas Reti S.p.A., da acquisire. Tale scelta è risultata la più idonea, essendo emersa l’impossibilità di gestire lo smaltimento delle acque meteoriche all’interno della stessa proprietà comunale e la notevole criticità nel prevedere lo smaltimento attraverso una canalizzazione fino al fiume Stura di Lanzo, possibile recettore naturale delle acque meteoriche.

Il bacino d’infiltrazione dovrà essere realizzato su un’area di titolarità di Italgas Reti S.p.A. dell’estensione di circa 3.600 metri quadrati. Sono, inoltre, state individuate ulteriori aree, sempre di proprietà Italgas Reti S.p.A., utili a garantire l’esecuzione più agevole dei futuri interventi di manutenzione delle opere da realizzarsi nonché una migliore gestione delle aree di proprietà comunale ricomprese nell’ambito, per un totale di circa 11mila metri quadrati.

La Società Italgas Reti S.p.A. ha dichiarato la propria disponibilità a cedere alla Città le aree senza corrispettivo in denaro.

Nell’area “Deltasider”, compresa all’interno del perimetro dell’ex SIN Basse di Stura, è presente una discarica di circa 12 metri di scorie di acciaieria, con valori non conformi per la matrice suolo e acque sotterranee per la destinazione d’uso prevista di parco urbano. Il progetto intende mettere in sicurezza permanente l’intero sito mediante realizzazione di capping impermeabile, con il rimodellamento delle scarpate laterali per garantirne la stabilità statica e consentirne il collegamento con le aree limitrofe in parte già interessate da interventi di messa in sicurezza.

Il progetto di riqualificazione è finanziato tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, – “Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’acquisizione delle aree sarà approvata dal Consiglio Comunale nelle prossime sedute.