Ceramiche Refin: superfici in grès che raccontano il design italiano tra materia, tecnologia e visione

Fondata nel 1962, Ceramiche Refin rappresenta oggi una delle realtà più autorevoli nel mondo del grès porcellanato Made in Italy. Parte del Gruppo Concorde, tra i principali protagonisti a livello internazionale del settore, l’azienda si distingue per un’offerta trasversale, pensata per ri-vestire gli spazi con eleganza, ricerca e responsabilità.

Attraverso una gamma articolata di superfici, Ceramiche Refin interpreta la materia in modo originale, combinando estetica contemporanea, attenzione artigianale, vocazione costante all’innovazione e produzione industriale avanzata.

Una proposta per architetti, progettisti e interior designer

Con uno stabilimento produttivo tra i più avanzati d’Europa, una capacità annua superiore a 8 milioni di metri quadrati e un catalogo in costante aggiornamento, Ceramiche Refin si propone come partner ideale per il progetto architettonico contemporaneo.

Le collezioni, che si tratti di rivestimenti per il bagno o di pavimenti gres porcellanato, consentono di realizzare ambienti che siano al tempo stesso funzionali e identitari, dove la materia diventa linguaggio, e ogni superficie racconta una visione.

EIK: la naturalezza del legno, in chiave contemporanea

Tra le collezioni di punta della proposta Refin, EIK esprime con forza la capacità dell’azienda di rielaborare materiali naturali con uno sguardo inedito. Ispirata al legno nordico, si distingue per la sua essenzialità raffinata: superfici omogenee, senza nodi o imperfezioni marcate, accompagnate da venature leggere e una gamma cromatica che spazia dai toni chiari e luminosi a quelli più scuri e intensi.

UPSIDE: la forza espressiva del colore e della grafica

Più audace, invece, è la collezione UPSIDE, frutto di un percorso di sperimentazione visiva e materica. Ispirata alla storica linea BESIDE, ideata da Massimiliano Adami nel 2011, riprende il classico motivo geometrico a quadretti – originariamente presente sul retro delle piastrelle – e lo porta in primo piano, trasformandolo in un elemento decorativo di grande impatto visivo. Le tonalità vivaci, gli effetti di luce e le texture tridimensionali rendono questa linea ideale per progetti architettonici che ricercano personalità, dinamismo e originalità.

BEAT: l’equilibrio tra grafica e matericità

BEAT nasce dall’osservazione attenta della pietra e dalla volontà di esprimerne l’anima attraverso il grès porcellanato. La collezione si distingue per tracce grafiche delicate, passaggi cromatici sfumati e una composizione visiva che bilancia perfettamente aree chiare e scure. Proposta in cinque tonalità naturali e in diversi formati, BEAT rappresenta una soluzione estremamente versatile, capace di inserirsi in contesti residenziali e commerciali con una raffinatezza mai ostentata.

ETHEREA: l’eleganza silenziosa della pietra fossile

Chi è alla ricerca di un’estetica senza tempo, troverà nella collezione ETHEREA una perfetta alleata progettuale. Ispirata alla purezza di diversi materiali lapidei, questa linea propone superfici delicate, percorse da sottili tracce fossili e alonature leggere, che conferiscono profondità visiva e senso di continuità. L’equilibrio cromatico è pensato per valorizzare ogni ambiente, restituendo un effetto finale armonioso e avvolgente.

Un modello produttivo orientato alla qualità e alla sostenibilità

Tutte le collezioni di Ceramiche Refin sono il frutto di un processo produttivo che mette al centro innovazione, artigianalità e rispetto per l’ambiente. L’azienda impiega tecnologie all’avanguardia, ottimizza l’utilizzo delle risorse naturali e adotta pratiche responsabili come il riciclo degli scarti e la riduzione dei consumi energetici. Il risultato è un modello industriale sostenibile, certificato a livello internazionale, che affianca alle performance tecniche una profonda consapevolezza ambientale.

Made in Italy come valore progettuale

Nel mondo Refin, il Made in Italy non è soltanto un’etichetta di provenienza: è un’identità culturale, una visione etica e un metodo di lavoro. Dalla scelta delle materie prime alla grafica delle superfici, fino alla cura delle finiture, ogni fase della produzione è permeata da un’attenzione rigorosa per il dettaglio. Questo approccio, infine, consente all’azienda di realizzare collezioni uniche, sempre eleganti e capaci di adattarsi a contesti diversi, sia nell’ambito residenziale che in quello contract.

















