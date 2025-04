Cumiana: a Zoom è nato un cucciolo di bradipo [VIDEO]

È nato da pochi giorni ed è figlio della coppia di bradipi arrivata da poco nel bioparco Zoom di Cumiana. Il cucciolo è il settimo esemplare di bradipo presente in un bioparco italiano.

Il parto è avvenuto dopo una gestazione di 280 giorni, con la mamma appesa a testa in giù, che sorreggeva il piccolo con gli arti anteriori e ne garantiva la sicurezza. Il cucciolo rimarrà attaccato alla mamma per un totale di circa cinque settimane prima di iniziare ad esplorare l’habitat dell’Oasi delle farfalle, dove si trovano, oltre a farfalle tropicali, anche insetti stecco e camaleonti pantera.

Ma si è mostrato già vivace: “A soli 8 giorni ha provato ad assaggiare una carota, mostrando un comportamento precoce ed esplorativo che fa ben sperare per il suo sviluppo. Il processo di svezzamento avverrà in modo graduale entro i sei mesi” sottolinea la veterinaria Sara Piga.

Non essendo evidente il dimorfismo sessuale in questa specie, per scoprire se è maschio o femmina: “Sarà necessario attendere che il piccolo sia più autonomo per procedere con un’analisi del Dna che effettueremo con una procedura assolutamente non invasiva attraverso il prelievo di un piccolo campione di pelo che, per il piccolo, sarà quasi impercettibile” conclude la veterinaria.