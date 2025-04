Dentro i sogni di una generazione: IED presenta The Dreamers alle Gallerie d'Italia

Un mosaico generazionale che interpreta e riflette il presente con autenticità, vulnerabilità e una profonda tensione poetica. In occasione di EXPOSED Torino Foto Festival, l’Istituto Europeo di Design inaugura un nuovo racconto visivo presentando The Dreamers, primo capitolo del progetto triennale Ti vorrei dire, realizzato in collaborazione con Gallerie d’Italia - Intesa Sanpaolo. Fino al 2 giugno Gallerie d’Italia - Torino ospita la Public Portfolio Review che mette in mostra i lavori di 21 studenti e studentesse dei corsi di Fotografia IED delle sedi di Torino, Milano e Roma, le cui voci per la prima volta si uniscono per esplorare i sogni, le vite parallele e le scelte dei loro coetanei. Attraverso la potenza delle immagini, il progetto si propone di tracciare un ritratto sfaccettato e sincero dei giovani, che superi le narrazioni semplificate e contrapposte che spesso emergono quando si osserva chi ha vent'anni, restituendone invece la complessità, le fragilità e le aspirazioni.

Un'indagine fotografica che si svela in una lettura di portfolio dinamica e interattiva che favorisca il dialogo tra l’autore, il pubblico e speciali lecturer - professionisti del mondo della fotografia e del settore culturale e museale, curatori e giornalisti - che avranno l’occasione di confrontarsi con l’opera dello studente e arricchire il dibattito. Elemento centrale di questa esperienza è il tavolo, che accoglie le immagini, custodite in una scatola il cui design è curato dagli studenti di Design della Comunicazione Visiva IED Firenze. Con la sua presenza costante nelle case, negli studi, nei luoghi di lavoro di tutti, il tavolo è un punto di raccolta quotidiano, dove accadono le discussioni più accese, i momenti di scambio, le confidenze. Qui diventa simbolo di incontro, veicolo attraverso cui condividere i propri progetti e palcoscenico ideale per una riflessione collettiva informale ma allo stesso tempo empatica.

Chi sono i ventenni? Quali sono i contesti in cui vivono, chi sono le persone che li circondano? Quali sono le ansie, le paure, ma anche i desideri che li spingono verso il futuro? Gli autori e le autrici, liberi di scegliere temi e linguaggi espressivi, hanno indagato con il proprio sguardo personale un ampio spettro di argomenti, offrendo uno spaccato profondo e sincero della condizione giovanile contemporanea, portando scorci di quotidianità che, pur nella loro semplicità, rivelano dinamiche sociali significative. Storie di chi ha intrapreso percorsi di cambiamento, dinamiche di scontri e incontri che definiscono il presente, espressioni emotive utilizzate per comunicare la propria visione del mondo, senza tralasciare insicurezze e aspirazioni: tra memoria, corpi, libertà e trasformazioni, ogni immagine contribuisce a comporre una narrazione corale e complessa dei "sognatori" più giovani.

“Ogni portfolio, presentato in una scatola progettata con cura, è un'unità che, una volta aperta, entra fisicamente in un processo di confronto”, raccontano le curatrici del progetto e coordinatrici dei corsi di Fotografia IED Giulia Ticozzi, Carlotta Cattaneo e Daria Scolamacchia. “Gli studenti e le studentesse sono invitati non solo a mostrare il proprio lavoro al pubblico, ma anche a muoversi nello spazio, a interpretarlo, a porre domande, con l’idea di stimolare un discorso comune che si costruisce e si arricchisce di volta in volta coinvolgendo diversi sensi di chi, esperto o semplice curioso, investe il suo corpo in questa performance partecipata aggirandosi liberamente tra i tavoli”.

The Dreamers non è solo una mostra, ma un archivio in continuo divenire: una testimonianza viva e pulsante delle prospettive creative delle nuove generazioni, che è destinata a crescere nel tempo, grazie all’incontro tra chi crea, chi osserva, chi ascolta e chi si mette in gioco.