Dazi, il Piemonte prepara la missione Usa. Tronzano: "In Michigan per parlare con Toyota, cerchiamo secondo produttore auto"

Conto alla rovescia, per la missione piemontese con destinazione Stati Uniti. Una missione che arriva in un momento storico sicuramente impronosticabile nel momento in cui era stata pianificata, ma che adesso assume valori e significati ancora più importanti.

Tronzano: "Martedì in Michigan"

A parlarne è Andrea Tronzano, assessore regionale alle Attività Produttive, a margine della presentazione dei numeri di Confindustria Cuneo ospitata presso il Grattacielo. "Martedì partiamo per il Michigan - dice Tronzano -: non dobbiamo avere paura dei dazi, ma costruire ponti tenendo sempre l’automotive come elemento centrale".

Visto che proprio dell'automotive è la culla lo Stato del Michigan, il Piemonte ha in agenda numerosi incontri. Uno in particolare: "Incontreremo, Toyota che rappresenta una grande opportunità - prosegue l'esponente della giunta Cirio - visto che siamo sempre alla ricerca di un secondo produttore di automobili per il nostro territorio”.

"I dazi non ci devono preoccupare"

Più in generale, poi, sul tema dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, Tronzano sottolinea come “I dazi non ci devono preoccupare per la qualità del prodotto piemontese: all’estero tutti si tolgono il cappello davanti a quel che propongono le nostre imprese”.



Un invito all'ottimismo è quello che arriva anche dal Governatore del Piemonte, Alberto Cirio: “I dazi sono qualcosa che si mettono, ma fortunatamente si tolgono altrettanto velocemente. Condivido la strategia della premier Meloni (atterrata negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump nelle scorse ore, ndr) di avere un approccio controllato, in cui l’azione non sia reazione. E nonostante quel che si è sentito dire da alcune parti, anche a livello europeo è apprezzato il fatto che, chi ne ha la possibilità, dialoghi con gli Usa”.