Sindone, migliaia di prenotazioni per “Avvolti”, a Torino arriva il tavolo digitale

Cresce l’attesa per l’appuntamento con “Avvolti”, l’evento organizzato dalla Chiesa torinese per la Festa della Sindone e il Giubileo della Speranza. Quando mancano una decina di giorni al via dell’iniziativa sono già alcune migliaia le persone che, attraverso il sito web www.avvolti.org, hanno prenotato la visita alla Tenda di “Avvolti” (allestita a Torino, in piazza Castello, a pochi passi dalla cattedrale di San Giovanni Battista dove la Sindone è custodita).

Una novità assoluta, una maniera inedita di guardare a quella che Papa Benedetto XVI aveva definito icona del Sabato Santo, resa possibile dalla creazione di una installazione immersiva, unica nel suo genere: il “tavolo della Sindone”, progettato per offrire un'esplorazione dettagliata e coinvolgente del Telo, accompagnata da narrazioni e approfondimenti visivi.

Il «tavolo della Sindone» è quasi pronto

Nei giorni scorsi, a Reggio Emilia, il software realizzato da Reply - una delle principali società di consulenza digital e tecnologica in Europa e nel mondo, con profonde radici a Torino - è stato assemblato e «provato» sulla struttura che ospita un’immagine a grandezza naturale del Telo sindonico. Il programma consente di eseguire una lettura digitale dei punti più significativi del Telo, con ingrandimenti di immagini e un corredo di didascalie che rendono immediato il «riconoscimento» da parte dei visitatori.

Al controllo del progetto hanno partecipato Bruno Barberis, Marco Bonatti e Gian Maria Zaccone, della Commissione diocesana per la Sindone, insieme con la dottoressa Alessandra Giani di Eventum, l’agenzia che ha l’incarico di realizzare l’intero progetto della Tenda.

L’installazione del meccanismo in piazza Castello a Torino è prevista per i giorni immediatamente precedenti l’apertura della Tenda di Avvolti, il 28 aprile.

Prenotare è necessario

Dal 28 aprile al 5 maggio, per accedere alla Tenda di Avvolti in piazza Castello è obbligatorio prenotare la visita sul sito web https://www.avvolti.org/it.