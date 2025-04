Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio: musei, gallerie e gli altri luoghi della cultura aperti

Il lungo ponte di primavera dà la possibilità di visitare musei, fondazioni, gallerie e tutti luoghi della cultura aperti straordinariamente per il ponte di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio.

MUSEO DEL CINEMA

Il Museo Nazionale del Cinema propone ai visitatori aperture prolungate e straordinarie e visite guidate per offrire ai suoi visitatori. Da venerdì 18 aprile a domenica 4 maggio 2025 sarà sempre aperto con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 20.

MESSER TULIPANO

La XXV edizione della manifestazione Messer Tulipano, sabato 19, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile proporrà un programma dedicato a grandi e piccini. Sabato 19, nel pomeriggio, ci saranno le danze del 'gruppo storico “Historia Subalpina'' in abiti settecenteschi. Come di consueto, a Pasquetta, ma anche tutti gli altri giorni dell’evento, ci sarà anche la possibilità di fare un picnic nel bellissimo contesto della collina fiorita del Castello di Pralormo, che si trova di fronte all’azienda agricola.

MUSEO ACCORSI

Aperture straordinarie e prolungate anche al Museo Accorsi-Ometto è aperto nel weekend di Pasqua dalle 10 alle 19. Lunedì di Pasquetta apertura straordinaria dalle 10 alle 19. Venerdì 25 aprile sarà aperto dalle 10 alle 19, mentre giovedì I maggio dalle 10 alle 20.

CASTELLI APERTI

Il calendario della trentesima edizione prenderà il via proprio il weekend di Pasqua e Pasquetta, per proseguire ogni domenica fino al 2 novembre. A rendere l’offerta ancora più completa, la possibilità di soggiornare all’interno delle dimore storiche aderenti al circuito.

FLASHBACK HABITAT

Flashback Habitat sarà aperto anche a Pasqua e Pasquetta con orario esteso dalle 11 a mezzanotte.



MASTIO DELLA CITTADELLA

La mostra “Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure”. L’esposizione sarà aperta il sabato, la domenica e nei giorni festivi, compresi Pasqua, 25 aprile e 1º maggio dalle 9:30 alle 19:30, ma resterà chiusa il lunedì di Pasquetta. Dal martedì al venerdì orario continuato 9:30 – 18:30.

ORATORIO DI SAN FILIPPO

La mostra “Forma e Colore. Da Picasso e Warhol, la ceramica dei grandi Maestri” resterà chiusa a Pasqua, ma aprirà eccezionalmente a Pasquetta, il 25 Aprile e il 1° maggio dalle ore 10 alle ore 19. Sabato 26 aprile in programma una visita guidata speciale, con il curatore e la storica dell’arte Barbara Stabielli. Ultimo giorno: 2 giugno.

MUSEO EGIZIO

Il museo Egizio sarà aperto con orario prolungato dalle 9 alle 21 la domenica di Pasqua, il 24 e il 25 aprile, il 1° e il 2 maggio. Chiuso il giorno di Pasquetta.

MAO, PALAZZO MADAMA E GAM

GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti con orario 10-18 domenica 20 aprile, lunedì 21, venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio. In occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, tutti i visitatori potranno approfittare della tariffa a ingresso speciale di 1 euro per accedere alle collezioni permanenti, oltre che alle esposizioni temporanee Hanauri al MAO e Bianco al femminile e Peltri a Torino a Palazzo Madama. Nelle stesse giornate, si potranno inoltre visitare le esposizioni temporanee FAUSTO MELOTTI. Lasciatemi divertire! e le mostre del Contemporaneo: ALICE CATTANEO. Dove lo spazio chiama il segno e Giosetta Fioroni alla GAM, Haori. Gli abiti maschili del primo Novecento narrano il Giappone, recentemente inaugurata al MAO, e Visitate l’Italia! a Palazzo Madama con l’aggiunta di 1 euro per ciascuna mostra.