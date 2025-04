‘Cucine da incubo’ a Bricherasio: domani la puntata su Sky e Now

A ottobre girava per i banchi del mercato di piazza Roma a Pinerolo e ha mangiato alla Nicchia a Cavour. Domani, domenica 20 aprile, alle 21,15, andrà in onda su Sky Uno e Now la puntata di ‘Cucine da incubo’ che lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo ha girato nel Pinerolese.

Vincenzo è un ex giardiniere che ha seguito il suo sogno: lavorare nella ristorazione. Il suo ristorante pizzeria ‘Totò Sapore’ a Bricherasio, aperto da pochi anni, al posto di uno storico loale, però, ha bisogno di una nuova spinta e di un cambio in cucina e in sala. Cannavacciuolo azzera tutto e dà un nuovo volto al locale. Protagonista della puntata anche Agostino Iapicca di Pramollo, in arte ‘Celentino’, sosia di Adriano Celentano, che il titolare chiama per intrattenere i clienti.