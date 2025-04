Torino Jazz Festival 2025: al via la 13^ edizione "Libera la musica"

Sarà la JST Jazz Parade, nel solco della tradizionale – e sempre divertente – marching band di New Orleans ad aprire il programma “main” del TJF 2025, mercoledì 23 aprile alle ore 11:30. Questa All Star di solisti si è formata dieci anni fa nel Community Hub dei Laboratori di Barriera di Torino, fondando la Jazz School Torino. Nel processo di improvvisazione collettiva del gruppo entrano tutti gli stili, dixieland, r’n’b, cool, free, swing, funk.

Il tour itinerante della marching band del TJF 2025 partirà alle 11:30 dal Mercato di Porta Palazzo, per raggiungere alle ore 15:30 Piazza Palazzo di Città, attraversando Piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano, fino Piazza San Carlo.

Ma l’appuntamento atteso è alle ore 18:00 a Porta Susa quando un’esibizione unica stupirà il pubblico all’interno della stazione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con i ballerini di Balla Torino Social Dance. L’evento si impegna a trasformare le stazioni da semplici luoghi di transito a veri e propri spazi urbani vivi e integrati nel tessuto sociale e culturale delle città. Punti di riferimento non solo per la mobilità, ma anche per la cultura, l’arte e l’inclusione. Molte stazioni italiane, ospitano infatti eventi culturali, mostre, installazioni artistiche e iniziative sociali, contribuendo a creare ambienti più accoglienti e partecipativi. Questo approccio riflette una visione moderna e sostenibile della mobilità, dove la stazione diventa un luogo che racconta, coinvolge la città e arricchisce l'intera comunità, anche attraverso la musica.

Mercoledì 23 aprile si prosegue alle ore 18 fra musica e poesia, al Teatro Juvarra, con una produzione originale del festival che vedrà protagonisti il poeta Domenico Brancale e il batterista Roberto Dani in “Chi sono queste cose”. Il concerto, in collaborazione con Salone OFF Salone Internazionale del libro Torino, propone un viaggio attraverso la parola e il suono, in cui la voce di Brancale si fa guida in un territorio di domande senza risposta, di frammenti di senso che emergono e scompaiono nel flusso della performance. La batteria preparata di Dani diventa un’estensione del corpo e della voce di Brancale, amplificando le atmosfere del dire.

Nell’ambito del programma Jazz cl(h)ub all’Educatorio della Provvidenza, ore 19:00, Fabio Giachino Trio feat Abril Saurì & Manel Fortià con “Tribe Tales”. Immerso nell’abisso di un’atmosfera velata di mistero, emerge un progetto musicale che incarna l’essenza mediterranea di un’antica tribù sonora. Il pianista e compositore Fabio Giachino, con la collaborazione del contrabbassista Manel Fortià e dalla batterista Abril Saurì, celebra l’incontro sospeso tra le culture musicali d’Italia e Spagna.

Si conclude in bellezza, alle ore 21 al Teatro Colosseo con l’atteso omaggio a Enrico Rava in compagnia del suo quintetto “Fearless Five”, che di recente ha trionfato nel referendum della rivista Musica Jazz in due categorie: come miglior album, con Fearless Five, e come formazione dell’anno. Nel corso della serata il Maestro verrà insignito della targa Torri Palatine della Città di Torino.