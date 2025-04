Morte Papa, Diocesi Torino: annullata giornata dedicata ai giovani di "Tenda della Sindone"

La Tenda di Avvolti, allestita in piazza Castello a Torino per la Festa liturgica della Sindone e il Giubileo della Speranza, sarà aperta, come da programma, dal 28 aprile al 5 maggio. Lo comunica una nota della Diocesi torinese annunciando che, invece, “viene annullata la Giornata dedicata ai giovani” in programma per sabato 3 maggio. Quel giorno era previsto anche un collegamento con Papa Francesco. A seguito della cancellazione, fa sapere ancora la Diocesi, si liberano, nelle varie fasce orarie, posti per la visita immersiva alla riproduzione fotografica della Sindone. Per visitare la Tenda e’ necessario prenotarsi sul sito www.avvolti.org .