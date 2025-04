"Lezioni d'amore per un figlio": a Torino un evento rivolto ai genitori che si confrontano con gli adolescenti

Come possiamo aiutare i nostri figli a crescere forti, resilienti e pronti ad affrontare le sfide della vita? A questa domanda risponderà Stefano Rossi, psicopedagogista e autore, nell’atteso evento formativo “Lezioni d’Amore per un Figlio – Preparare i figli alle sfide della vita”, in programma a Torino il 30 aprile presso il teatro Monterosa (inizio ore 21).

Organizzato da Salvagente Italia, questo incontro è rivolto in particolare ai genitori di ragazzi dalla scuola media in su, offrendo strumenti concreti per costruire relazioni educative solide e accompagnare gli adolescenti nella loro crescita emotiva e personale. Un supporto concreto per le famiglie

Stefano Rossi, autorevole voce nel campo della psicopedagogia, guiderà i partecipanti in un viaggio educativo ricco di spunti pratici su come creare un legame profondo con i propri figli adolescenti, strategie per aiutarli a sviluppare resilienza e fiducia in sé stessi, approcci educativi per affrontare ansie, paure e insicurezze tipiche di questa età.

“L’adolescenza è una fase complessa, sia per i ragazzi che per le loro famiglie. In un mondo sempre più frenetico, fornire ai genitori strumenti pratici ed efficaci per accompagnare i figli è fondamentale per costruire un futuro più sereno per tutti”, afferma Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia.

L’incontro rappresenta un’occasione per tutti coloro che vogliono approfondire il tema della relazione genitori-figli e ricevere indicazioni utili per affrontare al meglio il percorso di crescita dei propri ragazzi.