Il Parco Alpi Liguri partecipa con un calendario ricco di eventi per il “Maggio dei Parchi della Liguria”: ecco tutte le info

Torna anche quest’anno il “Maggio dei Parchi della Liguria”, il programma di iniziative ed eventi in concomitanza con la Giornata europea dei Parchi - indetta dalla Federazione Europea dei Parchi EUROPARC - che ricorre il 24 maggio per ricordare l’istituzione, nel 1909, del primo Parco Nazionale del continente.

Dal Ponente al Levante della Regione, le aree protette liguri hanno aderito alla rassegna con una miriade di eventi, in collaborazione con la Regione Liguria, Agenzia In Liguria, il Club Alpino Italiano, FIE e LIPU. Quest’anno in particolare, in occasione del trentennale della L.R.12/1995 istitutiva dei parchi liguri, tutte le iniziative esporranno il logo “30 ANNI DI AREE PROTETTE DELLA LIGURIA”, e alcune di esse faranno parte della proposta “Da Euroflora ai Parchi naturali”.

Programma completo scaricabile al link: https://www.parks.it/maggiodeiparchidiliguria/

Non manca l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che in sintonia con il tema lanciato da Europarc - “Insieme per la natura, diamo vita alle scelte per il futuro”, propone per tutto il mese una serie di iniziative ed eventi sul territorio, per far conoscere a camminatori e turisti il patrimonio naturalistico e culturale dei Comuni e delle valli dell’area protetta.

Sono infatti già in programma una serie di escursioni con l’obiettivo di condurre i partecipanti alla scoperta dei percorsi e dei sentieri del Parco: i partecipanti avranno la possibilità di ammirare il mare da cime che raggiungono, e talvolta superano, i 2.000 metri, scoprendone la ricca di biodiversità di flora e fauna, fra endemismi e fioriture primaverili, per lasciarsi incantare dalla quiete dei paesaggi incontaminati.

"Un mese ricco di eventi, spiega il presidente del Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, destinati a partecipanti di tutte le età e organizzati in base a vari gradi di allenamento. Tutti gli eventi in calendario non sono solo un’attività outdoor, ma soprattutto un modo per scoprire e conoscere il patrimonio dei luoghi; si spazia poi dalle leggende celtiche ai racconti di transumanza, fino alle testimonianze militari, percorrendo un viaggio nella memoria dei secoli passati apprezzando le nostre meraviglie il cui scopo del Parco, conclude il presidente Alessandri, è conservarle e preservarle nel tempo“.

Tra le iniziative a cura del Parco delle Alpi Liguri, ogni sabato del mese di maggio, ci sarà un’uscita che rientra nel calendario di escursioni guidate gratuite con servizio bus navetta, alla scoperta dei sentieri e delle cime più spettacolari delle Alpi Liguri in Alta Valle Argentina, in compagnia di una Guida Ambientale Escursionistica qualificata. Un modo per far conoscere il territorio promuovendo allo stesso tempo una forma di mobilità amica dell’ambiente. Queste escursioni sono finanziate nell’ambito del Bando PNRR Next Generation EU - M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi”, Progetto “I Custodi di Triora”.

In aggiunta, sabato 1° giugno una guida del Parco condurrà l’escursione gratuita “Alle falde del monte Toraggio: dove fioriscono le peonie”, nell’ambito delle uscite “Da Euroflora ai Parchi Naturali” in collaborazione fra i Parchi della Liguria; un ciclo di escursioni guidate da esperti botanici, che offrono la possibilità di esplorare i sentieri e i paesaggi dei Parchi liguri, scoprendo la flora locale e la biodiversità.

Diverse poi le uscite organizzate dalle Guide Ambientali Escursionistiche, dalle Guide Turistiche o dalle associazioni del territorio. Tante le occasioni, per gli appassionati di natura, di praticare sport all’aria aperta, avvicinarsi al mondo della flora e della fauna selvatica, ammirare i panorami mozzafiato delle Alpi Liguri, e, ultimo ma non meno importante, gustare le prelibatezze tipiche della tradizione culinaria, i prodotti e i piatti che si possono acquistare o assaporare nei tanti agriturismi, aziende agricole, rifugi, ristoranti o attività locali.

