Nel weekend a Torino tram storici in festa

Due giorni di festa per i tram storici, sabato 24 e domenica 25 maggio presso la stazione di Sassi della tranvia Sassi-Superga e in piazza Castello, organizzati dall’ATTS (Associazione Torinese Tram Storici) in collaborazione con GTT (Gruppo Torinese Trasporti). L’edizione di quest’anno è dedicata ai festeggiamenti dei 20 anni di ATTS.

Alla stazione di Sassi saranno visitabili il grande plastico tranviario e i tram costruiti coi mattoncini LEGO® oltre ad un’esposizione statica di modellini di tram, filobus e autobus. Le carrozze storiche della Sassi-Superga (2 rimorchi passeggeri del 1884 e una motrice del 1934), e altri mezzi storici saranno presenti nel piazzale e nella rimessa durante le visite guidate, a partire dalle 14:30 di sabato e domenica dalle 10 alle 18:30. All’esterno verrà allestito un mercatino delle antichità tranviarie con gadget, libri, riviste, cartoline, mappe, documenti d’epoca e tante curiosità.

Sabato 24 (orario 14:30-18:30) e domenica 25 maggio (orario 10-12:30 e 14:30-18:30) da piazza Coriolano (capolinea linea 15 GTT) partiranno i giri speciali del bus a due piani di Italia ‘61, un veicolo molto amato dai torinesi che ha fatto servizio passeggeri fino all’inizio degli anni’80.

Domenica 25 maggio in piazza Castello (lato Teatro Regio) si potranno ammirare alcuni dei tram storici recentemente restaurati e riportati alle condizioni d’origine, che faranno giri nel centro città. Si tratta di tre vetture degli anni Trenta che hanno fatto servizio sulle reti tranviarie di Roma, Bologna e Trieste. Le corse saranno effettuate dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Inoltre il centenario tram 502, dal classico colore rosso e crema, e il Tram Teatro verranno esposti in via Po nell’ambito di “Via Po in festa”.

Per informazioni: eventi@atts.to.it