La Portineria si fa su due ruote: presentato il nuovo servizio di bike e cargo sharing

Sabato 24 maggio 2025, alle 11.30, presso la Portineria di Comunità Borgo San Paolo (via Osasco 19/A) si terrà la presentazione del bike e cargo bike sharing di Portineria, un progetto ideato e attivato dalla Rete delle Portinerie di comunità® potenziato con il contributo di Fiab Torino Bike Pride, in partenariato con Rete italiana di cultura popolare, e grazie al finanziamento ricevuto dal progetto Sefit (Social Ecosystem and Inclusive Transition, Fse+) coordinato da Fondazione Brodolini in partnership con la Città di Torino.

Nei mesi di aprile e maggio 2025 Fiab Torino Bike Pride ha organizzato un programma di eventi per avvicinare sempre più persone all’uso della bicicletta.

Il ciclo di eventi si conclude il 24 maggio con il Cargo bike day, dalle 10 alle 16, presso il Parco Braccini e la Portineria di Comunità Borgo San Paolo, un evento periodico con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle bici da carico, sia a chi una cargo già la possiede e la usa, sia per chi non ce l’ha ma vuole provarle e conoscerle, ascoltando l’esperienza di chi già ne possiede una e la utilizza quotidianamente nei propri spostamenti in città.

Il luogo che ospiterà il Cargo bike day è il giardino, limitrofo alla Portineria di Comunità di Borgo San Paolo, e patto di collaborazione tra scuole, Rsa, associazioni, volto a valorizzare e prendersi cura di aree verdi e realizzare attività collettive. Questa Portineria è nata nel 2022 dalla rigenerazione di una ex bocciofila nel parco Braccini, uno spazio di socialità e cultura e che a fine maggio riaprirà le sue porte dopo un periodo di ristrutturazione all’interno del piano You too della Città di Torino.

Programma

Ore 10-16

Test ride di Cargo Bike

Durante la giornata sarà possibile provare le cargo bike e confrontarsi con chi già le utilizza.

Bimbe e bimbi in sella

Ci sarà un percorso divertente e sicuro per i e le più piccole per imparare ad andare in bici

Ciclomeccanica

Corner attrezzato per piccole riparazioni e manutenzione, con i consigli pratici di Friedmar e Andrea.

Ore 11.30

Presentazione del Bike e Cargo Bike Sharing di Portineria

Un progetto promosso dalla Rete Nazionale delle Portinerie di Comunità, in collaborazione con FIAB Torino Bike Pride, che ha contribuito ad ampliare la flotta di biciclette per la condivisione e introdurre 3 cargo bike nel nuovo servizio di condivisione di mezzi a pedali.

Ore 12.30

Pic Nic condiviso

Porta qualcosa da mangiare e da condividere

Ore 14

Laboratorio per bambine e bambini a cura di The Paper Lab