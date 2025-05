Estate a Sud: i palchi di Mirafiori si accendono tra concerti, cinema all'aperto, spettacoli e laboratori

Per il secondo anno consecutivo, ESTATE A SUD 2025 - I Palchi di Mirafiori presenta un ricco cartellone di appuntamenti che animeranno cinque diversi luoghi del quartiere, fino al 28 settembre, nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!", progetto della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura



I Palchi di Mirafiori:

PALCO AmMira FESTIVAL | Punto 13, via Arturo Farinelli 36/9

Festival di cultura ed educazione civica (laboratori per bambini, presentazioni libri, spettacoli teatrali, serate musicali)

www.fondazioneaief.org

PALCO CASA NEL PARCO | via Modesto Panetti 1

Balli popolari, talk scientifici, proiezioni cinematografiche, Festival di danza e musica afro romaní, yoga al tramonto, passeggiate naturalistiche, attività ludico-educative per famiglie, cene di comunità

www.casanelparco.it | FB e IG @casanelparco

PALCO CIRCOndario | TeatrAzionE, via Emanuele Artom 23

Spettacoli di circo e di teatro

www.teatrazione.com | prenotazioni www.ticket.it/festival/circondario



PALCO CPG TORINO | strada delle Cacce 36

Concerti LIVE, spettacoli teatrali e di cabaret, accompagnamenti musicali e balli

www.cpgtorino.it | FB e IG @cpgtorino

PALCO ORTI GENERALI | strada Castello di Mirafiori 38/15

eventi aperti alla comunità e laboratori legati al tema del cibo

www.ortigenerali.it | FB e IG @ortigenerali