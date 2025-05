Aurora, ex cimitero di San Pietro in Vincoli: approvato il progetto per nuovi spazi dedicati ai giovani

Quello che, dalla seconda metà del ‘700 e fino al 1945, anno della definitiva chiusura a seguito dei bombardamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, era il cimitero di San Pietro in Vincoli, nella zona Aurora di Torino, diventerà uno spazio aggregativo per favorire l’inclusione sociale di ragazze e ragazzi, attraverso iniziative culturali, educative e ricreative.

L’intervento, il cui costo complessivo sarà di circa 284mila euro, rientra tra i 16 progetti definitivi della coprogettazione YouToo, il percorso intrapreso tra gli Enti del Terzo Settore e le Politiche Giovanili della Città di Torino, mirato alla costruzione di una rete di opportunità per adolescenti e giovani, dal valore complessivo di 4 milioni di euro e finanziati nell'ambito del Piano Urbano Integrato del Pnrr.

Nel corso dell'ultima seduta di ieri, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, la Giunta comunale di Torino ha approvato la delibera sul progetto di riqualificazione, comprendente nello specifico la chiusura di un portico interno nella manica sud-ovest del complesso per la realizzazione di nuovi ambienti sotto i portici, delimitati da grandi vetrate e destinati ad accogliere attività di studio, incontri, iniziative informative e formative con punto ristoro, oltre alla costruzione di un blocco servizi e al miglioramento dei percorsi pedonali.

"Osservare la crescita e il cambiamento degli spazi pensati da e per le e i giovani del quartiere è una grande emozione – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili Carlotta Salerno -. La coprogettazione YouToo negli anni è diventata un solido riferimento per costruire reti di opportunità in favore di ragazze e ragazzi e con l'atto approvato oggi, grazie alla sinergia attivata con il collega Mazzoleni che ha seguito tutto il processo urbanistico, compiamo un ulteriore passo in avanti per restituire un luogo che rispecchia le loro esigenze".



"Riqualificare spazi storici in disuso come l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli non significa solo recuperare un patrimonio architettonico e culturale, ma soprattutto restituire alle nuove generazioni luoghi vivi e inclusivi, dove costruire comunità, crescere e sperimentare – dichiara l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni -. Questo progetto rappresenta un investimento prezioso per il futuro della città, capace di trasformare un passato silenzioso in opportunità di aggregazione, cultura e benessere".

Il progetto, proposto dall'Associazione AMA Factory, a cui è stato concesso l’uso dell’immobile di proprietà comunale, comprende inoltre un intervento immateriale che include diverse attività quali sportello d’ascolto, laboratorio teatrale inclusivo (anche per persone con disabilità), punto bookcrossing, formazione musicale rap e iniziative di promozione di salute mentale, benessere e life skills, rivolte in particolare agli universitari stranieri e fuori sede.

Il complesso, riconosciuto di valore storico e artistico, e tutelato dalla Soprintendenza, sarà oggetto di un intervento conforme alle normative urbanistiche e di tutela dei beni culturali. Il progetto ha ottenuto i necessari pareri favorevoli da parte della Soprintendenza, della Commissione Locale per il Paesaggio e degli altri servizi comunali competenti.