Parco Dora Live 2024: da Beppe Braida a Teo Teocoli, al via gli spettacoli con i re del cabaret e della comicità italiana

Tutto pronto per il Parco Dora Live 2024 . La rassegna estiva di spettacoli presenta un calendario con 18 appuntamenti. Da Gene Gnocchi a Davide D'Urso passando per Beppe Braida, i nomi italiani del cabaret e dell’intrattenimento calcheranno il palco della piazza esterna di Parco Commerciale Dora dal 6 giugno fino al 25 luglio.

Tra gli altri nomi della rassegna presentata ieri pomeriggio dallo stesso Beppe Braida anche Marco e Mauro, Peppe Iodice, Leonardo Manera, Maurizio Lastrico, Gianluca Fubelli e Gianluca Impastato. E poi ancora Biagio Izzo, Barbara Foria, Arteteca, Marco Berry con Raul Cremona, Claudio Lauretta, Oblivion. Per i bambini il grande ritorno, dopo il successo dell’anno scorso di Lucilla, e a chiudere il 25 luglio lo show di Teo Teocoli che con "Restyling" racchiuderà oltre 50 anni di carriera, in uno spettacolo tra cabaret, canzone, cinema, tv e teatro.

“Parco Dora Live 2024 vuole far divertire all’insegna della spensieratezza e dell’alta qualità - dichiara Emanuele Manca, direttore commerciale di Parco Dora e promotore della rassegna-. Da una parte consolidando collaborazioni come quelle con ToRadio e il Cab41, storico locale di cabaret di Torino e fucina di talenti, dall’altra offrendo spettacoli sempre divertenti, diversi e di spensieratezza estiva al pubblico che da otto anni riempie la piazza esterna di Parco Commerciale Dora in ogni appuntamento. Anche per l’ottava rassegna consolidiamo la tradizione della beneficenza. Infatti, il ricavo della rassegna sarà devoluto ad associazioni del territorio per sottolineare come il centro Commerciale Parco Dora sia luogo di aggregazione, di coinvolgimento, di attenzione ai giovani, allo sport, ai temi sociali e al contrasto alla violenza di genere, attraverso una partnership che coinvolge da anni Circoscrizione 4, Città di Torino e varie scuole”.