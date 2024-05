Sabato festa e raccolta fondi per riqualificare il cortile delle scuole D'Assisi-Verdi: "Sarà aperto a tutti"

Un quartiere a misura dei più piccoli, dove crescere in tranquillità e vivere in sicurezza. L’ Istituto Comprensivo Tommaseo quest’anno si pone l’obiettivo di riqualificare il cortile delle scuole D’Assisi-Verdi , tra via Vanchiglia e Via Santa Giulia , per riaprirlo rinnovato a tutta la cittadinanza da animare dal mattino a sera.

“È possibile partecipare alla raccolta fondi sia in presenza che online sulla piattaforma La Rete del Dono – sottolinea Patriarca -. I fondi raccolti serviranno per i nuovi acquisti per la didattica, per sostenere le tante iniziative della scuola, per i libri in prestito d’uso, per offrire quote gratuite per le attività a pagamento perché nessuno sia mai escluso". "Inoltre - aggiunge il presidente del Consiglio d’Istituto Diego Pavesio - una quota del raccolto finanzierà il progetto principale di quest’anno che è la riqualificazione del Cortile delle Scuole Verdi-D’Assisi, in vista di una riapertura al territorio”.