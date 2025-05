Un gioco alla scuola di Villar Pellice per ricordare Dylan con il sorriso

Un gioco per il cortile della scuola di Villar Pellice che accenda il sorriso nei compagni di scuola del piccolo Dylan Lausarot, scomparso per un tragico incidente lo scorso anno. L’iniziativa delle maestre, sostenuta dal Comune di Villar Pellice, in accordo con la famiglia del bambino, ha avuto successo e sabato 31 maggio, alle 21, al Tempio valdese del paese (viale Primo Maggio 2) ci sarà il concerto che chiuderà la raccolta fondi ‘Un sorriso per Dylan’. L’obiettivo di raccogliere 3.000 euro per l’acquisto di una struttura ludica per il cortile è stato superato e ammonta ormai a circa 5.000 euro la cifra raccolta finora attraverso il portale Rete del dono. Si potrà comunque ancora donare durante il concerto di sabato a cui parteciperanno i due cori La Draia ed Eiminâl e i fisarmonicisti di Les accordéons du Villar. “Tutto ciò che verrà raccolto in più, sarà destinato all’acquisto di materiale didattico per la scuola” spiega il sindaco di Villar Pellice, Luca Bonjour. Sono una cinquantina gli allievi che frequentano in paese il nido, la scuola dell’infanzia e primaria.

“L’iniziativa ci sembra il modo giusto per concludere un anno scolastico che è iniziato poco dopo la tragica scomparsa di Dylan e un modo per concretizzare il suo ricordo” conclude Bonjour.