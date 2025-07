Riccardo Scamarcio in Valle di Susa per le riprese di "Giorni Felici"

Riccardo Scamarcio a Pian del Frais, frazione di Chiomonte, per le riprese del nuovo film di Susanna Nicchiarelli (Fuochi d'Artificio).

Prodotto da Vivo Film e Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte si ispira alla graphic novel di Zuzu e vedrà la Valsusa protagonista del riprese nel corso di una decina di giorni.

Scamarcio torna dunque nel torinese dopo le riprese di "Modì" con Johnny Depp e quelle di "Race for glory".

La trama

Claudia è in bilico tra passato e futuro, tra la voglia di annullarsi in una relazione e la paura di non essere all’altezza dei propri desideri, tra il teatro e la magia.