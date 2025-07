Pagella Non Solo Rock 2025: vincono gli Eden for All

Domenica 13 luglio 2025 presso sPAZIO211 open air, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a partire dal 1990 e dedicato alle e ai giovani under 23 di Torino e Città Metropolitana. Una suggestiva giornata di musica e arte che ha chiuso l’edizione 2025 di Pagella Non Solo Rock capitanata da un effervescente conduttore, Narratore Urbano. Un percorso che ha visto le/i partecipanti al contest esibirsi durante le giornate di selezioni live, alle semifinali e alla Finale di domenica 13 luglio, giornata conclusa con l'esibizione del cantautore torinese Alberto Bianco.

La giuria ha avuto il difficile compito di accompagnare i ragazzi durante tutto il tragitto e di selezionare i quattro finalisti, ALTERNATIVE RADIO // EDEN FOR ALL // ØAKS // SHULLTED e, di eleggere il vincitore dell'edizione 2025 del contest: gli EDEN FOR ALL. Un esito non scontato, visto la grande qualità delle proposte artistiche che si sono succedute sul palco di sPAZIO211. E' doveroso quindi ringraziare tutte le band per le loro esibizioni e fargli i nostri migliori auguri per il prosieguo dei loro progetti, così come è doveroso ringraziare il vincitore della sezione solisti/cover band che si è prodigato nell'apertura della giornata musicale: MADI.