“Scivolone” al cantiere della biblioteca Pavese, parzialmente cancellata l’opera che omaggia Artom

Il murales dedicato alla memoria di Emanuele Artom - giovane partigiano ebreo morto nel 1944 nel carcere fascista delle Nuove - è stato parzialmente cancellato durante i lavori di ristrutturazione della biblioteca civica Cesare Pavese, in via Candiolo.



A denunciare l’accaduto è Alessandro Nucera, consigliere della Circoscrizione 2, che punta il dito contro l’impresa responsabile del cantiere a Mirafiori Sud: “La ditta che sta eseguendo i lavori ha parzialmente rimosso il murales in ricordo di Artom. Forse sarebbe il caso di prestare più attenzione”, ha dichiarato.

La storia

L’opera, realizzata nel 2016 da due giovani artisti emergenti, Margherita Bobini e Andrea Gritti, si trova all’angolo tra via Artom e via Candiolo, proprio nei pressi della biblioteca. E rappresenta un importante omaggio visivo alla Resistenza e alla figura di Artom.

Dopo il danneggiamento si è attivata direttamente la Circoscrizione 2, che ha chiesto di pagare i danni e di sostenere la ritinteggiatura del murales. "Serve più controllo e cura nei lavori anche estetici legati alle ristrutturazioni del Pnrr" conclude il Presidente Luca Rolandi.