Abbattimento barriere architettoniche e nuova pavimentazione, via ai lavori su via Priocca

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione di via Priocca, nel cuore del quartiere Aurora. L’intervento rientra nel più ampio progetto Pinqua Balon, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e punta a rendere l’area più inclusiva, sicura e fruibile per tutti i cittadini.

Al centro delle opere in corso ci sono l’abbattimento delle barriere architettoniche, per migliorare l’accessibilità alle persone con disabilità, e il rifacimento completo della pavimentazione stradale, con materiali più duraturi e sostenibili. L’obiettivo è trasformare via Priocca in un luogo più moderno e accogliente, in linea con le esigenze di un quartiere in continua trasformazione.

Il progetto Balon, di cui via Priocca rappresenta una tappa fondamentale, è stato ideato per valorizzare le aree limitrofe al mercato storico, riqualificando spazi urbani, migliorando la viabilità e favorendo l’integrazione sociale.

“I lavori su via Priocca rappresentano un tassello importante di un percorso più ampio – spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri –. Puntiamo a migliorare la qualità della vita dei residenti e a incentivare nuove dinamiche di socialità e commercio nella zona”.