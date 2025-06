Il giardino degli “Atleti Azzurri d’Italia” soffocato dall’erba alta

Un’area verde che dovrebbe essere luogo di incontro, gioco e relax si sta trasformando in un angolo dimenticato. È quanto accade al giardino “Atleti Azzurri d’Italia” di via Acciarini, a Santa Rita, dove da settimane l’erba alta ha ormai preso il sopravvento su vialetti e panchine. E persino sulla targa, che a stento si riesce a vedere.

Le condizioni del giardino sono evidenti a chiunque ci passi accanto: prati completamente invasi da vegetazione incolta, difficoltà per camminare o sostare. I cittadini del quartiere, perplessi, segnalano da tempo il problema, ma senza risultati. "È diventato pericoloso anche per i bambini - spiega una mamma-. L’erba è talmente alta che non si vede dove si mettono i piedi. E poi ci sono insetti ovunque. È davvero un peccato".

Dalle famiglie arriva l’appello urgente all’amministrazione: "Serve un intervento immediato di sfalcio e manutenzione - spiegano -, e anche un piano stabile che garantisca decoro tutto l’anno".