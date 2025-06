San Giovanni: in Circoscrizione 8 un fiume di eventi dal 19 al 25 giugno

Torino si prepara a celebrare San Giovanni 2025 con un calendario ricco di eventi che animeranno la Circoscrizione 8, tra spettacoli lirici, sport acquatici sul Po e suggestive iniziative serali. Dalla lirica al dragonboat, il quartiere si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dal 19 al 25 giugno.

Lirica all’aperto e in chiesa

Ad aprire le celebrazioni sarà la rassegna “Lirica Tamagno”, che dal 19 al 25 giugno proporrà tre appuntamenti speciali a ingresso libero.

Il 19 giugno alle ore 19, in Piazza Ginzburg, l’appuntamento è con Aperi-Opera Aiuola, un concerto lirico all’ora dell’aperitivo, pensato per avvicinare il grande pubblico al belcanto in un contesto informale e verde.

Il 21 giugno alle 21, la Chiesa di via Oddino Morgari accoglierà invece una delle opere più coinvolgenti del repertorio novecentesco: Carmina Burana di Carl Orff, in una versione corale e scenica ad alto impatto emotivo.

A chiudere la rassegna, il 25 giugno alle 21.15, sarà Sogno di una notte di mezza estate, all’interno del Parco d’Arte Vivente (Pav), dove musica, paesaggio e arte si fonderanno in un’esperienza immersiva tra natura e melodia.

Il 24 giugno è la giornata clou

Martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni, sarà una vera e propria maratona di eventi tra sport, tradizione e cultura lungo le sponde del fiume Po, con epicentro tra Corso Moncalieri, il Castello del Valentino e il Ponte Umberto I.

Si parte alle 9.30 con il Torneo di beach volley in corso Moncalieri, 18, che proseguirà fino alla sera.

Dalle 14:30 alle 19, andrà in scena la tradizionale regata di canottaggio tra il Castello del Valentino e il Circolo Amici del Fiume.

Dalle 16 alle 18, si potrà visitare il sommergibile Provana e il Museo del Mare nella sede Anmi al Parco del Valentino.

Dalle 19 alle 21.30, spazio alla competizione con la sfida in dragonboat e il Palio in canoa tra i circoli remieri cittadini, con l’emozionante cornice del Ponte Umberto I.

La fiaccolata sul fiume

A concludere la giornata, uno degli appuntamenti più suggestivi e simbolici: la Fiaccolata sul Po, in programma dalle 22 alle 22.45, con partenza dal Castello del Valentino e arrivo al Ponte Vittorio Emanuele I. Un momento collettivo che unisce sportivi, cittadini e visitatori in un rito di luce e silenzio, sospeso sull’acqua. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.