Cinquanta artisti trasformano il centro storico di Pinerolo in un dipinto [FOTO]

Laboratori creativi ed esposizioni d’arte nel centro storico di Pinerolo, che domenica 13 luglio è stato scenario del debutto di Pinerolo Art Festival. Organizzato dall’associazione culturale AriadiE20, in collaborazione con Italia Nostra, la manifestazione ha lanciato il concorso di pittura estemporanea dal titolo ‘Il centro storico di Pinerolo visto dai pittori’ che ha visto Gianni Poma, di Ronco Biellese, ottenere il primo premio.

“Frequento il mondo dell’estemporaneo da anni, fa parte della mia espressione artistica e del mio stile. Il concetto nella pittura in estemporanea viene fuori con il soggetto davanti – spiega –. L’ispirazione arriva a quel livello, camminando, ammirando e captando l’essenza di ciò che ci circonda nel posto in cui si lavora in quel momento. È così che tendenzialmente funzionano anche questo tipo di concorsi”.

Nell’opera realizzata da Poma è raffigurato uno scorcio di piazza San Donato, l’angolo opposto all’entrata del Duomo, con i palazzi e i dehors dei locali davanti. Per l’artista è essenziale lo strumento della fotografia: “Io mi aggiro nello spazio che ho a disposizione e quando qualcosa mi colpisce scatto una foto e cerco al meglio di trasformarlo in pittura. Questo mi consente di essere fedele nella riproduzione delle zone di luce e ombra, a seconda dell’angolatura”.

Cinquanta gli artisti che si sono presentati alla consegna dell’opera nel primo pomeriggio, valutate con cura dalla giuria tecnica. Secondo classificato è stato Massimo Riccò di Modena, seguito da Renzo Musso di Torino, Michela Fischetti di Torino e Walter Marchese di Alessandria ex aequo al terzo posto.

Nel complesso sono stati oltre 70 gli artisti, non solo piemontesi, che hanno preso parte alla giornata. Oltre a concorso di pittura, sotto i portici medievali alcuni hanno esposto opere d’arte mostrando le tecniche pittoriche utilizzate. Simona Dolce ha coinvolto piccoli e grandi nei laboratori creativi, invitando poi ciascuno a ‘lasciare un segno’ sulla grande tela posizionata al centro di piazza San Donato. Gian Mario Regge, infine, ha presentato il plastico in scala del Duomo, facendone poi dono, al termine della manifestazione, al vescovo Derio.