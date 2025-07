Il Movimento 5 Stelle chiede a Regione e Comune di sostenere Francesca Albanese

Un ordine del giorno in Consiglio Regionale per sostenere Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati che da anni denuncia i crimini di Israele. A depositarlo è il gruppo del Movimento 5 Stelle, in risposta alle sanzioni che gli Stati Uniti hanno comminato alla giurista italiana dopo la sua pubblicazione di un report in cui denunciava l’esistenza di una rete internazionale di interessi economici e industriali che alimentano direttamente o indirettamente l’apparato bellico israeliano.

"Come gruppo Movimento 5 Stelle Piemonte hanno scritto in una nota - abbiamo depositato in Consiglio regionale un ordine del giorno a prima firma Coluccio per esprimere pieno sostegno alla dottoressa Francesca Albanese. Attraverso questo atto formale, chiediamo al Consiglio regionale e alla Giunta di condannare ogni tentativo di delegittimazione o intimidazione nei confronti della Relatrice e di sollecitare il Governo italiano ad assumere pubblicamente una posizione chiara in difesa del suo operato e del mandato conferitole dalle Nazioni Unite".

Dopo il consiglio regionale, la mobilitazione del Movimento raggiungerà anche il comune di Torino dove le consigliere e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno avviato una raccolta firme per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. "Un gesto simbolico - proseguono - dal profondo valore politico, per riconoscere e sostenere la sua attività a tutela del diritto internazionale". Lo stesso faranno nei Comuni dove ci sono consiglieri eletti del Movimento.

"Ci appelliamo anche a tutte le altre forze democratiche, civiche e istituzionali perché facciano altrettanto - concludono - Francesca Albanese è sotto attacco per aver fatto ciò che le è stato chiesto: raccontare la verità, documentare le violazioni, difendere i diritti umani del popolo palestinese. E noi non abbiamo alcuna intenzione di lasciarla sola. Il Movimento 5 Stelle si schiera senza ambiguità al fianco del diritto, della legalità internazionale, del popolo palestinese e di chi ha il coraggio di esercitare il proprio mandato senza piegarsi alle pressioni".